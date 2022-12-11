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Окупанти обстріляли авто рятувальників, які доставляли гумдопомогу в Бахмут

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли авто рятувальників, які доставляли гумдопомогу в Бахмут
Окупанти обстріляли рятувальників, які доставляли гуманітарну допомогу у Бахмуті
фото: ДСНС України

Внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено оперативний автомобіль 47-ї державної пожежно-рятувальної частини:

Російські окупаційні війська поцілили в рятувальників, які доставляли гуманітарну допомогу в Бахмут. Внаслідок обстрілу постраждалих немає. Про це пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомляє в Телеграмі.

«Сьогодні росіяни поцілили в рятувальників, які доставляли гуманітарну допомогу людям, що залишаються у пошматованому бойовими діями Бахмуті. На щастя, ніхто не постраждав», – йдеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено оперативний автомобіль 47-ї державної пожежно-рятувальної частини: тріщини лобового скла, вибите заднє вікно, посічений задній бампер та задня частина автомобіля.

«Цією автівкою рятувальники розвозили гуманітарну допомогу та воду, зокрема, до будинку, куди в ніч на 11 грудня поцілили росіяни. Мешканці багатоповерхівки допомагали рятувальникам гасити пожежу, що сталася внаслідок обстрілу своєю водою, тому для співробітників ДСНС важливо було повернути людям дорогоцінні запаси», – додали в ДСНС.

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Теги: Щастя рятувальники росіяни Бахмут автомобіль

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