Ракетні удари по Черкасах та Одещині. Ситуація в регіонах станом на ранок 27 червня

Російські окупанти атакували низку регіонів України

Відносно спокійно ніч на 27 червня минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Житомирщині, Чернігівщині та Київщині.

Черкащина

Ніч минула спокійно. Напередодні внаслідок двох влучань ракет поблизу Черкас було пошкоджено об’єкт інфраструктури. Одна людина загинула, п’ять травмованих.

Сумщина

За минулу добу території області обстріляли з різних видів зброї: артилерія, ракети, стрілецька зброя. Всього близько 180 снарядів та мін прилетіло по чотирьох громадах Сумщини. Пошкоджені господарчі споруди цивільного населення, ферма, водонапірна башта. Одна людина загинула, одна поранена.

Одещина

Вночі росіянами було нанесено ракетний удар із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М. Внаслідок влучання в житловий квартал мирного селища сталося руйнування та загорання кількох житлових будинків та господарчих споруд. Попередньо постраждало шість осіб, серед яких одна дитина. Працює ДСНС, триває боротьба з вогнем. Дані по масштабам руйнувань та постраждалим уточнюються.

Харків

Вночі окупанти наносили удари по Київському району міста, окраїнах та Харківському районі. Виникли кілька пожеж, горіли автомобілі, господарські споруди, дві кімнати цеху виробництва. Попередньо – один постраждалий у Харківському районі. Окупанти вчора увечері знову вдалирили по Чугуївському району, влучили у господарські споруди приватних будинків. Дві людини загинули. Протягом доби по області поранені п'ять осіб: три особи в Харківському районі, дві – в Чугуївському.

Луганщина

Авіаудари по Лисичанську та Вовчоярівці. У Вовчоярівці точаться бої. Росіяни намагалися атакувати у районі Верхньокам’янки. Пошкоджень у Лисичанську дуже багато. Руйнувань зазнали щонайменше п’ять багатоповерхівок, в одній із яких вигоріли одразу 10 квартир. На одній із вулиць знищено одразу шість приватних будинків. Також росіянами обстріляна територія автовокзалу, будівлі Свято-Митрофанівського храму, храму Святої Великомучениці Варвари, одне із підприємств, приміщення прикордонного загону та одна із адмінбудівель. Загиблих та поранених за попередніми даними немає. Інформація уточнюється.

Донеччина

Вночі артилерійські обстріли околиць Слов'янська, Авдіївки, Мар'їнки, Райгородка, Рай-Олександрівки. Ракетні удари по Миколаївці та Костянтинівці. За добу – одна людина загинула, вісім поранено. Область без газу і частково без води і електрики.

Миколаївщина

Сьогодні зранку – обстріли смт Березнегувате Баштанського району, в результаті чого пошкоджено житлові будинки. Інформація щодо потерпілих уточнюється. Також близько 04:30 було обстріляно Широківську громаду Баштанського району. Зруйнований дитячий садочок та житловий будинок, також влучання по дитячому майданчику. Потерпілих немає. Вчора протягом дня були обстріли с. Лимани Галицинівської громади Миколаївського району. Потерпілих немає.

Херсонщина

Обстріли та вибухи було чутно протягом доби по всій території Херсонської області. Четвертий місяць багато сіл без електроенергії, води та газу теж не має. Побільшало викрадень мирних жителів, зокрема, чоловіків. У Херсоні у захопленому приміщенні РайфайзенБанку Аваль відкривається банк РФ, саме там, за попередньою інформацією, мають отримати заробітні картки всі, хто вимушений працювати на окупованих підприємствах. Також почала з’являтися інформація про сформовану окупаційною владою нову податкову службу. Ситуація в області критична.

Нагадаємо, триває 124-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються блокувати місто Лисичанськ з півдня. Українські захисники зупинили ворожий наступ на Бахмутському напрямку.

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