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    Новини

    Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 26 червня

    Луганщина щодня потерпає від ворожих обстрілів<br /><br /> - Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 26 червня
    Луганщина щодня потерпає від ворожих обстрілів

    фото: Сергій Гайдай/Telegram

    Російські окупанти атакували ракетами низку регіонів України

    Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Одеській, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Житомирщині, Сумщині, Київщині.

    Київська область

    Ніч пройшла спокійно. Вранці спрацювала ППО – збито одну ракету. Залишки ракети впали на околицях одного з сіл району. Руйнувань та постраждалих немає.

    Сумщина

    Ніч минула тихо. Вчора росіяни пустили 6 ракет з вертольотів, які не перетинали наш державний кордон.
    Потрапляння по цивільній інфраструктурі Краснопільської громади: школа, клуб, бібліотека, лікарня.

    Рівненська область

    Напередодні ввечері о 19:20 було завдано два ракетні удари по об‘єктах цивільної інфтраструктури. Зруйновані СТО, мийка та авторозборка. Тут зокрема ремонтували автомобілі для ЗСУ. Загинуло троє осіб. Двоє у важкому стані. Четверо – легкі ушкодження.

    Триває розчищення місця ракетного удару рятувальниками.

    Чернігівщина

    Вчора ввечері – обстріли з міномету території біля с.Грем’яч (Новгород-Сіверський район). Вночі – обстріли території між селами Леонівка та Галаганівка (Новгород-Сіверський район), обстріл позицій у районі села Гірськ (Корюківський район).

    Харків

    Вчора з вечора окупанти наносили удари по північних районах Харкова. Один із снярядів влучив у житловий будинок, попередньо – двоє поранених. Горіли автомобілі, господарчі та складські будівлі.

    Пошкоджень зазнав медзаклад у 602-му мікрорайоні. Постраждалих немає.

    По області загалом протягом доби через обстріли росіян поранені 7 осіб. Одна людина загинула в Золочеві, Богодухівський район.

    Окупанти наносили удари по Харківьскому, Чугуївському, Ізюмському, Богодухівському районах області.

    Луганщина

    Авіаудари завдано по Лисичанську, а також в районі Білої Гори. Дуже багато руйнувань. Зруйновано телевізійну вежу, серйозно пошкоджено автомобільний міст, є потрапляння снарядів в житлові та адміністративні будинки, зокрема, будівлю СБУ тощо.

    За добу – одна людина загинула, одна – поранена.

    Донеччина

    Стрілецька зброя, танки, артилерія, міномети, крилата ракета 9М727, РСЗВ «Град», «Ураган» – усе це ворог застосовує як по позиціям українських оборонців, так і по населеним пунктам області. У Авдіївці був обстріляний Авдіївський коксохімічний завод, район залізничного вокзалу, школа, гаражний кооператив, футбольний стадіон, трансформатор); у с. Маяки – школа; у Слов’янську, с. Первомайське і смт. Нью-Йорк – житловий сектор.

    Загинуло троє, поранено двоє цивільних.

    Миколаївщина

    Зранку у Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється.

    У Миколаївському районі вчора ввечері внаслідок потрапляння боєприпасів, їх уламків у с. Шевченкове Шевченківської громади виникла пожежа на території приватного домоволодіння.

    Баштанський район: з 23:30 до 05:00 були обстріли поза межами населених пунктів, влучання були по сільськогосподарським угіддям. Потерпілих немає.

    Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

    Херсонщина

    Жителі області чули постріли та вибухи. Знову внаслідок боїв страждають населені пункти прикордонних територій. Критична ситуація сьогодні у смт Біла Криниця, що у Великоолександрівській ТГ: знищено багато будинків, пошкоджений елеватор, соціальна та дорожня інфраструктура. Практично всі села, через які проходе річка Інгулець (Калинівська ТГ, с. Давидів Брід та інші), – у тяжкому стані, а узбережжя у багатьох містах заміноване.

    Все сильніше місцеві партизани дають прочуханки окупантам, а після останніх подій місцеві «керівники» посилили власну охорону.

    Нагадаємо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляли про кілька гучних звуків.

    Також депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Шевченківському районі у людей побились вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа.

    За його даними, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.

    Також у Київській області ППО вдалося перехопити одну ворожу ракету. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

    Теги: росія окупанти ЗСУ Луганщина війна Чернігівщина Миколаївщина Сумщина Україна ракета окупація #stoprussia
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    Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 26 червня