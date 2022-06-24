Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 24 червня

Ворожа армія використовує всю наявну зброю, внаслідок чого у захоплених населених пунктах знищено сотні будинків

Більшість підприємств та установ Херсонської області захоплені, багато з них пошкоджені та знищені

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

Сумщина

Вчора на Сумщині використали заборонену зброю – запалювальні снаряди з фосфором. Одна дитина в лікарні. Ніч в області була тихою.

Запорізька область

Ворог вночі здійснив обстріл території області з реактивних систем залпового вогню. Вражено об'єкти інфраструктури в районі одного з населених пунктів біля обласного центру. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. На місці працюють представники ДСНС.

В обласному центрі «прильотів» чи інших надзвичайних подій наразі не зафіксовано.

Чернігівщина

Вночі ворог обстріляв із мінометів (п'ять вибухів) територію неподалік села Сеньківка, Чернігівський район, та біля села Янжулівка (20 вибухів), Новгород-Сіверський район. Повідомлень про загиблих та поранених не надходило. Деталі уточнюються.

Дніпропетровщина

Знову обстріляли Криворізький район. Дві громади – Гречаноподівську та Широківську. Є руйнування. Люди не постраждали.

Харків: вночі чотири потужні вибухи в Індустріальному та Київському районах міста. Постраждалих, попередньо, немає. Також нічних обстрілів зазнали Дергачі, Харківського району. Протягом доби внаслідок обстрілів росіян в області 10 поранених, серед них двоє дітей. Загинули дві людини.

Луганщина

Атаку на Лисичанськ відбито, росіяни оволоділи Миколаївкою. Лисичанськ та Борівське – авіаційні удари. Зі всіх наявних видів озброєння російська армія відкривала вогонь по Сєвєродонецьку, Білій Горі, Вовчоярівці.

У Сєвєрдонецьку окупанти пошкодили територію «Азот» та цегляного заводу, обстріляли селища Синецький, Павлоград та три розбиті декілька тижнів тому мости. Багато будинків та приміщення житлово-комунального господарства зруйновано в Лисичанську, страждають від російських снарядів навколишні села.

Донеччина

Стрілецька зброя, танки, артилерія, міномети, РСЗВ «Град», РСЗВ «Смерч» – по всій лінії фронту. Авіаудар по Костянтинівці.

Обстріляні Красногорівка, Авдіївка, с. Калинове, с. Воздвиженка, с. Первомайське, м. Бахмут, смт. Південне, с. Орлівка. Пошкоджено 13 об’єктів, в тому числі 10 приватних житлових будинків, одна багатоповерхівка, школа, промислове підприємство. Загинуло двоє цивільних, двоє поранені.

Миколаївщина

Зранку у Миколаєві чутно вибухи. Інформація уточнюється. Внаслідок вчорашньої атаки міста крилатими ракетами поранено одного цивільного.

Баштанський район: внаслідок вчорашніх нічних обстрілів смт Березнегувате пошкоджено чотири житлові будинки та господарчі будівлі. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Миколаївський район: вчора ввечері внаслідок обстрілів села Новомиколаївка Первомайської громади одна людина загинула, чотири зазнали поранень. Зруйновано один будинок, інші житлові будинки пошкоджено.

Зранку сьогодні – обстріли села Горохівка Воскресенської громади. Зафіксовано загоряння. Інформація про наслідки уточнюється.

Херсонщина

Бойові дії тривають у селах Бериславського району. Ворожа армія використовує всю наявну зброю, внаслідок чого у захоплених населених пунктах знищено сотні будинків та об’єктів інфраструктури. Місцеві жителі зазначають, у деяких селах відбулася ротація, тож нові «освободітєлі» поселилися у будинках людей, які виїхали.

Стабільно критична ситуація у громадах Нововоронцовки, Високопілля, Калинівського, Великої Олександрівки, Чорнобаївки, Станіслава. Через бої села стоять напівпорожні, всі школи, садки, лікарні, знищені, або заміновані.

Більшість підприємств та установ області захоплені, багато з них пошкоджені та знищені.

Нагадаємо, чотири місяці триває повномасштабна війна Росії проти України. Розпочалася 121-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.

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