Оборона України: ситуація у регіонах станом на 21 листопада

На Донбасі та півдні рашисти завдають ударів та намагаються вести оборону своїх позицій

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінниччині, Черкащині, Житомирщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині.

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Запорізька: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Новоданилівка, Малинівка, Щербаки, Ольгівське, Кам'янське, Комишуваха, Білогір'я, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйполе, Оріхів, Малі Щербаки, Степногірськ. Надійшло 23 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ. Дані щодо наслідків уточнюються.

На Дніпропетровщині ворог знову тероризував Нікопольщину. Протягом ночі росіяни обстріляли Нікопольську, Марганецьку та Мирівську громади. У Нікополі поранений 78-річний чоловік. У місті пошкоджені кілька приватних будинків, автівки та моторний човен. У Мирівській та Марганецькій громадах люди не постраждали. Наслідки обстрілів ще уточнюються.

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Харківщина: вчора ввечері у Куп'янському районі в місті Шевченкове окупанти завдали удар по житлових будинках. У двоповерховому багатоквартирному будинку були люди. Жінка 30 років загинула, жінка 60 років отримала опіки. Ще один чоловік під завалами, працює ДСНС. Інформація уточнюється.

Луганщина: на Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону на зайнятих раніше рубежах. Зафіксовано ворожі артилерійські обстріли, зокрема, в районах Макіївки, Невського, Новоселівського, Площанки і Стельмахівки. На окупованих територіях триває «покращання»: у Довжанську вивозять обладнання з шахт до красноярського краю. Готуються до закриття шахти «червоний партизан» та «харківська». Також тривають заходи з примусового переселення місцевих жителів.

Донеччина: вночі – поодинокі обстріли вздовж лінії фронту, зокрема населених пунктів Торецької, Очеретинської, Мар'їнської громад. Крім того, обстріли Торського та Зарічного Лиманської громади. На ранок – активізація бойових дій в районі Авдіївки та Вугледара. У деокупованих громадах – Святогірській та Лиманській – частково відновлено електропостачання.

У прифронтових громадах області роздаються буржуйки, матеріальна та гуманітарна допомога. По області облаштовуються Пункти незламності. За минулу добу на Донеччині: троє поранених цивільних за добу.

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Херсонщина: за інформацією Генштабу ЗСУ, на Херсонському напрямку противник веде позиційну оборону, удосконалює фортифікаційне обладнання. Вів вогонь з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Антонівка, Велетенське, Новокаїри, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Веселе, Висунці, Клапая та міста Херсон. У Херсоні були вибухи у мікрорайонах: Острів, Кіндійка, Воєнка. Внаслідок влучання у п’ятиповерховий будинок на Острові легко поранило чоловіка. У деяких будинках вибило вікна. Страждають від обстрілів прилеглі до правого берега села: Львове, Ольгівка, Бургунка, Одрадокам'янка, Миколаївка.

Попри всі труднощі на звільнену Херсонщину повертається життя. Люди отримують необхідну допомогу, відновлюють роботу бізнес та держустанови. Фахівці цілодобово працюють над відновленням зруйнованих комунікацій. У Херсоні працюють 13 бригад швидкої допомоги. Фахівцям оператора мобільного зв’язку вдалося відновити ще дві базові станції на Херсонщині.

Нагадаємо, розпочалася 271 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.

До слова, окупанти стають більш вразливими у районі Сватового Луганської області, вважає британська розвідка.