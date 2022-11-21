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Британська розвідка назвала напрямок, де окупанти стають вразливими

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Британська розвідка назвала напрямок, де окупанти стають вразливими
Окупанти намагаються забезпечити ресурси для наступальних операцій
фото з відкритих джерел

Російське командування хоче зберегти контроль над Сватовим

Окупанти стають більш вразливими у районі Сватового Луганської області. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.

За даними розвідки, протягом останніх семи днів навколо Сватового на Луганщині тривають інтенсивні артилерійські перестрілки. Як і на інших ділянках фронту, російські війська продовжують віддавати перевагу будівництву оборонних позицій, які, ймовірно, частково укомплектовані погано навченими мобілізованими резервістами.

«Завдяки тому, що південно-західна лінія фронту Росії тепер більше захищена вздовж східного берега річки Дніпро, сектор Сватового тепер, ймовірно, є більш вразливим оперативним флангом російських військ», – повідомляють у розвідці.

При цьому російське командування, швидше за все, розглядатиме збереження контролю над Сватовим як політичний пріоритет, оскільки воно є достатньо великим містом у Луганській області.

Однак командири на місцях, ймовірно, борються з військовими реаліями підтримки надійної оборони, а також намагаються забезпечити ресурси для наступальних операцій південніше Донецька.

«Оборонній і наступальній спроможності Росії продовжує заважати серйозна нестача боєприпасів і кваліфікованого персоналу», – вважають у британській розвідці.

Нагадаємо, триває 271-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.

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Теги: війна росія окупанти Луганщина ЗСУ

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