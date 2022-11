Британська розвідка назвала напрямок, де окупанти стають вразливими

Окупанти стають більш вразливими у районі Сватового Луганської області. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними розвідки, протягом останніх семи днів навколо Сватового на Луганщині тривають інтенсивні артилерійські перестрілки. Як і на інших ділянках фронту, російські війська продовжують віддавати перевагу будівництву оборонних позицій, які, ймовірно, частково укомплектовані погано навченими мобілізованими резервістами.

«Завдяки тому, що південно-західна лінія фронту Росії тепер більше захищена вздовж східного берега річки Дніпро, сектор Сватового тепер, ймовірно, є більш вразливим оперативним флангом російських військ», – повідомляють у розвідці.

Будь ласка, читайте текст після реклами

При цьому російське командування, швидше за все, розглядатиме збереження контролю над Сватовим як політичний пріоритет, оскільки воно є достатньо великим містом у Луганській області.

Однак командири на місцях, ймовірно, борються з військовими реаліями підтримки надійної оборони, а також намагаються забезпечити ресурси для наступальних операцій південніше Донецька.

«Оборонній і наступальній спроможності Росії продовжує заважати серйозна нестача боєприпасів і кваліфікованого персоналу», – вважають у британській розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 November 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/NxOEkA8yFf



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/0J5AAllnxg

Будь ласка, читайте текст після реклами