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Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 17 грудня

Надія Карбунар
glavcom.ua
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 17 грудня
Уночі закінчилася рятувальна операція у Кривому Розі, куди напередодні прилетіла російська ракета
фото: ДСНС України/Telegram

Учорашній удар росіян по Кривому Рогу забрав чотири життя

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Чернівецькїй, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Миколаївщині, Вінничині, Житомирщині, Київщині, Черкащині. Про це станом на ранок 17 грудня свідчать дані військових адміністрацій.

Київщина

Після масованого ракетного обстрілу 16 грудня триває відновлення електроенергії. Було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та 9 приватних будинків в різних районах. Через ракетну атаку постраждали чотири людини.

Чернігівщина

За минулу добу – 2 обстріли, із артилерії та АГС, Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

За минулу добу – 79 ударів по прикордонню Сумщини. Під обстрілами були Білопільська, Есманська, Миколаївська, Середино-Будська та Хотінська громади. Обійшлося без жертв.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру  у районі населених пунктів Запоріжжя, Значкове, Гуляйполе, Омельник, Червоне, Преображенка, Чарівне, Малі Щербаки, Степове, Дорожнянка, Новоданилівка, Білогір'я, Мала Токмачка, Ольгівське, Щербаки, Залізничне, Кам'янське.

Надійшло 18 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями рф. Деталі уточнюються.

Дніпропетровщина

Уночі закінчилася рятувальна операція у Кривому Розі, куди напередодні прилетіла російська ракета. Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого ракетою будинку тіло 1,5-річного хлопчика.

Учорашній удар росіян по Кривому Рогу забрав 4 життя. 13 поранених, серед них – четверо дітей.

На вщухали уночі і обстріли Нікопольщини. Росіяни завдали удару по двох громадах – Марганецькій та Червоногригорівській. Без постраждалих.

Пошкоджені будинки та лінії електропередач.

Харківщина

Минулої доби російські загарбники завдали масованого ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі нашої держави. По Харківщині окупанти вдарили 10-ма ракетами комплексу С-300, ще 2 крилаті ракети збили сили ППО. Уся Харківська область та Харків були знеструмлені. Наразі електропостачання відновлено.

Протягом доби під ударом знову був Куп’янський напрямок. Там вогневого впливу зазнали райони Синьківки, Орлянки, Табаївки, Берестового і Вишневого. Крім того, окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Харківського та Чугуївського районів.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, в Ізюмі чоловік отримав вибухову травму – розбирав на подвір'ї боєприпас. Його госпіталізували із осколковими пораненнями.

Луганщина

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів поблизу Площанки, Червонопопівки та Білогорівки.

На Куп’янському напрямку вогневого впливу від росіян зазнали райони Володимирівки і Стельмахівки.

На Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли позицій наших військ поблизу Макіївки, Площанки, Червонопопівки, Діброви.

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 5 районів зосередження особового складу, один пункт управління та склад боєприпасів противника.

Донеччина

Уночі – ракетний удар по Краматорську. Без постраждалих.

Не зменшується напруга поблизу Бахмута, Авдіївки, Вугледару, Мар'їнки та Красногорівки. 

Детальна інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється.

За минулу добу на Донеччині: 3 поранених.

Миколаївщина

За інформацією Повітряного командування «Південь» в небі над Миколаївщиною збито 2 крилаті ракети типу «Калібр».

Одещина

Ворог зранку спрямував чергову ракетну атаку. 2 ракети типу «Онікс», випущені з берегового ракетного комплексу в тимчасово окупованому Криму, були знищені силами протиповітряної оборони.

Херсонщина

Противник продовжує обстрілювати наші позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Здійснив обстріли районів населених пунктів зокрема: Чорнобаївка, Антонівка, Микільське, Токарівка, Милове та Херсон.

Військові РФ здійснюють передислокацію окремих підрозділів та відводять частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки в район населеного пункту Нижні Сірогози.

Минулої доби окупанти прицільним вогнем з артилерії атакували центр Херсона. Внаслідок пожежі у багатоповерхівці в центральній частині загинула жінка, одного чоловіка у важкому стані забрала до лікарні «швидка». Ще дві особи отримали поранення, їм надали медичну допомогу на місці.

Троє жителів с. Урожайне Бериславського району загинули, підірвавшись на міні. Чоловіки на тракторі поїхали за дровами за межі населеного пункту і не повернулись. Пізніше у лісосмузі виявлено підірваний на міні трактор та тіла чоловіків з мінно-вибуховими травмами. 

Продовжується робота, аби повернути нормальне життя на звільнену Херсонщину.

Нагадаємо, триває 297-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах понад двадцяти населених пунктів, в тому числі: Площанка, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

Також у Кривому Розі після опівночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку тіло 1,5-річного хлопчика.

 

 

Теги: чоловік Дніпро жінка Запоріжжя окупанти поранення ракета робота росіяни рятувальники трактор Харків Херсон ворог

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