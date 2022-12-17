У Кривому Розі рятувальники дістали з-під завалів тіло 1,5-річного хлопчика

Російська ракета забрала життя молодого подружжя та їхнього маленького сина

У Кривому Розі після опівночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку тіло 1,5-річного хлопчика. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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Ракетний удар по місту 16 грудня забрав чотири життя. «Росіяни вбили 64-рiчну жінку і молоду родину з маленьким сином. Тринадцятеро людей поранені. Серед них четверо дітей», - розповів він.

Також Резніченко повідомив, що у ніч на 17 грудня не вщухали обстріли Нікопольщини. Російські окупаційні війська накрили важкою артилерією дві громади: Червоногригорівську та Марганецьку. Серед людей постраждалих немає. Пошкоджені будинки та лінії електропередач.

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Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі внаслідок ранкового обстрілу окупантів по житловому будинкові загинуло подружжя та 64-річна жінка. Півторарічну дитину пари шукали під завалами.

Внаслідок ракетного удару, який вранці 16 грудня завдали по Україні російські окупанти, у Кривому Розі було повністю зруйновано об'єкт енергетичної інфраструктури.