Кривий Ріг знеструмлено. Рятувальники намагаються вивести з шахт гірників

У Кривому Роз розпочато рятувальну операцію з підйому шахтарів з шахт

У місті водозабори, насосні станції, малі котельні та лікарні переведено на генератори

У Кривому Розі почалася рятувальна операція з підйому гірників з шахт. Станом на 16:00 місто повністю знеструмлено внаслідок ворожих атак. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

За його словами, у Кривому Розі задіяно екстрений план на випадок повного знеструмлення. Водозабори, насосні станції, малі котельні та лікарні переведено на генератори.

«Великі котельні, які живляться від високовольтних ліній, на генераторах працювати не можуть. Люди з метро вже виведені. Розпочато рятувальну операцію з підйому шахтарів з шахт», – зазначив Вілкул.

Він також закликав керівництво підприємств усіх форм власності та бізнес відпустити працівників по домівках, а також допомогти з їхнім розвезенням, оскільки електротранспорт не працює.

Як відомо, сьогодні, 23 листопада, українські міста знову зазнали ракетної атаки з боку Росії.

Як повідомлялося, сьогодні під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Мер міста Віталій Кличко підтвердив влучання російської ракети. За попередньою інформацією є влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці. Через обстріли постачання води призупинене в усьому Києві.

Також стало відомо, що внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.