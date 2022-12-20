Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 20 грудня

Ворог продовжує обстрілювати населені пункти Херсонщини вздовж правого берега річки Дніпро

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Одеській, Чернівецькїй, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінничині, Житомирщині, Черкащині та Київщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

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Чернігівщина

За минулу добу – 5 обстрілів по Новгород-Сіверському району із артилерії, САУ та мінометів. Без жертв. Пошкоджено лінію електропередач, без електроенергії 3 села.

Зранку – обстріл біля околиці села Михальчина Слобода, Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань.

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Сумщина

Сьогодні вночі по м. Середино-Буда Шосткинського району здійснено мінометний обстріл, пошкоджено дах одного нежитлового будинку, обірвані лінії електропередач. Інформація про постраждалих уточнюється.

Вчора ввечері – артилерійський обстріл Зноб-Новгородської громади Шосткинського району. Внаслідок обстрілу загорілася майстерня аграрного ліцею, пошкоджено 3 легкових авто, трактор та автобус. Інформація про постраждалих уточнюється. За минулу добу – 83 удари, під обстрілами були Великописарівська, Краснопільська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська та Шалигинська громади.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Новоандріївка, Ольгівське, Малі Щербаки, Червоне, Степове, Плавні, Оріхів, Дорожнянка, Чарівне, Мала Токмачка, Залізничне, Новоданилівка, Новомиколаївка, Білогір'я, Тимирівка, Кам'янське.

Є руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ. Деталі уточнюються.

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Дніпропетровщина

Неспокійно знову було на Нікопольщині, росіяни обстріляли з важкої артилерії Мирівську та Покровську громади. Минулося без постраждалих.

У Покровській громаді пошкоджені з десяток приватних будинків та посподарських споруд, два газогони та лінія електропередач. У Мирівській громаді наслідки обстрілу з’ясовуються.

Харківщина

Ворог продовжує обстріли мирного населення області у прикордонних територіях. Минулої доби під вогнем окупантів перебували міста Куп'янськ і Вовчанськ та села Вовчанської громади. Попередньо – без постраждалих.

Внаслідок обстрілу смт Дворічна Куп'янського району сталася пожежа в житловому будинку. Цієї ночі в Ізюмському районі був обстріляний цивільний об'єкт промисловості в смт Андріївка, сталася масштабна пожежа. Попередньо – без жертв.

Луганщина

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки ворога в районах Стельмахівки, Червонопопівки. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Новоселівського, Стельмахівки, Макіївки, Площанки, Червонопопівки і Діброви.

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Шпиталі окупантів на Луганщині переповнені – не вистачає ліжок, речей, медичного персоналу, ще три цивільні лікарні передані на потреби бойовиків. Через значні втрати загарбники продовжують перепрофілювання лікарень у військові шпиталі.

Донеччина

Вночі – обстріли смт Гостре, пошкоджені електромережі. Постійні обстріли Мар'їнки, Бахмута, Вугледара.

Вчора ввечері – ракетний удар по Костянтинівці. Пошкоджені приватні будинки та готель. Обстріли позицій та окраїн населених пунктів по лінії бойових дій в Очеретинській та Торецькій громадах. Активні наступальні дії в районі сел Красногорівка, Кам'янка, Веселе а також в районі Невельського.

Ситуація напружена, але контрольована в районі Озорянівки, Курдюмівки, Нью-Йорка; штурмові дії ворога в районі селищ Північне, Південне, Шумів, Дружба, Магдалинівка, Диліївка та м.Залізне. За добв на Донеччині: 3 загиблих, 5 поранених.

Миколаївщина

Вчора протягом дня ворог завдавав артилерійські удари по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора ввечері ворожі удари були завдані по населеним пунктам Куцурубської громади. Постраждалих немає. Наслідки пошкоджень уточнюються.

Херсонщина

Ворог продовжує обстрілювати населені пункти області вздовж правого берега річки Дніпро. Вогневого впливу зазнали райони населених пунктів: Дудчани, Милове, Чорнобаївка, Антонівка, Микільське, Токарівка. Є руйнації житлових будинків.

Також минулої доби російські окупанти знову атакували центр Херсона, сильно пошкоджено будівлю Херсонської ОВА. Постраждалих немає.

На території тимчасово окупованої Любимівської тергромади з боку окупаційних військ почастішали інтенсивні обстріли населених пунктів громади. Є пошкодження житлових будинків та підсобних приміщень, жертв серед населення немає.

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У Новокаховській тергромаді від ворожих обстрілів зруйновано житловий будинок.

Населені пункти Козацьке і Веселе під постійними обстрілами. Завозиться гуманітарна допомога, планується чергова евакуація.

Продовжується робота, аби повернути нормальне життя на звільнену Херсонщину. На звільненій Херсонщині працює 149 базових та 4 пересувних станцій мобільного зв’язку. Тривають роботи із розчищення доріг та вилучення вибухонебезпечних предметів. Мешканцям громад Херсонщини постійно надають гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, триває 300-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Намагається відновити втрачене положення на Лиманському та веде оборону на інших напрямках.