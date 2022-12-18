Київ після масованого обстрілу: яка ситуація з теплопостачанням у місті

Київ після останніх обстрілів повертає роботу всіх сервісів

У Києві після останніх російських обстрілів повністю відновлено роботу системи теплопостачання. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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Міський голова зазначив, що Київ після обстрілів повертає роботу всіх сервісів. «Зокрема, повністю відновили роботу системи теплопостачання столиці. Всі джерела теплопостачання працюють в штатному режимі. Протягом дня комунальники працюватимуть по окремих будинках, де можуть виникати локальні проблеми з теплом», – написав він у Telegram.

Нагадаємо, 16 грудня росіяни вдалися до чергової масованої атаки по Україні. Через це виникли масові перебої зі світлом у низці регіонів. Внаслідок масованого ракетного удару РФ по електроенергетичній інфраструктурі України відбулася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи.

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Станом на 17 грудня електроенергію повернули майже шістьом мільйонам українців. Наразі ремонтні роботи продовжуються безперервно.

Увечері 17 грудня теплопостачанням повернули у домівки 75% мешканців Києва.