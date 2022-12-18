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Київ після масованого обстрілу: яка ситуація з теплопостачанням у місті

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Київ після масованого обстрілу: яка ситуація з теплопостачанням у місті
У домівки киян повернулося тепло
фото з відкритих джерел

Київ після останніх обстрілів повертає роботу всіх сервісів

У Києві після останніх російських обстрілів повністю відновлено роботу системи теплопостачання. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Міський голова зазначив, що Київ після обстрілів повертає роботу всіх сервісів. «Зокрема, повністю відновили роботу системи теплопостачання столиці. Всі джерела теплопостачання працюють в штатному режимі. Протягом дня комунальники працюватимуть по окремих будинках, де можуть виникати локальні проблеми з теплом», – написав він у Telegram.

Нагадаємо, 16 грудня росіяни вдалися до чергової масованої атаки по Україні. Через це виникли масові перебої зі світлом у низці регіонів. Внаслідок масованого ракетного удару РФ по електроенергетичній інфраструктурі України відбулася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи. 

Станом на 17 грудня електроенергію повернули майже шістьом мільйонам українців. Наразі ремонтні роботи продовжуються безперервно.

Увечері 17 грудня теплопостачанням повернули у домівки 75% мешканців Києва.

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Теги: росія Віталій Кличко Київ війна обстріл опалення ракета

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