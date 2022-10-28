Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 28 жовтня

Вночі росіяни обстріляли з «Градів» та важкої артилерії Нікопольський район

Окупанти обстріляли з РСЗВ та артилерії мирні громади Бериславського району

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Запорізькій, Чернівецькій, Кіровоградській, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Черкаській областях, на Полтавщині, Житомирщині та Київщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Сумщина:

Вчора росіяни обстрілювали території Новослобідської, Білопільської Хотінської громад. Увечері росіяни з мінометів обстрілювали територію Зноб-Новгородської громади: усього 16 приходів та Великописарівської громади: 8 приходів з АГС. Також відкривали вогонь з кулеметів. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Дніпропетровщина

Вночі росіяни обстріляли з «Градів» та важкої артилерії Нікопольський район. Під удар потрапили Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Люди не постраждали.

У Нікополі пошкоджені з десяток багатоповерхових і приватних будинків та лінії електропередач. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах також понівечені електромережі. У Червоногригорівській громаді без світла залишились до тисячі родин. Аварійні бригади уже стали до роботи.

Харківщина

По області окупанти наносили удари по населених пунктах Куп’янського та Харківського районів, які на лінії розмежування. Постраждалих немає. Детальна інформація щодо наслідків з’ясовується.

Луганщина

Від Андріївки та Білогорівки відбито росіян, у Рубіжному окупанти формують маневровий житловий фонд – заселяють бойовиків та колаборантів у порожні квартири.

За минулу добу підтверджено ураження 21 району зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 3 опорних пунктів та 5 позицій зенітних ракетних комплексів. Українські ракетні війська і артилерія уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та склад з боєприпасами противника.

Відбиті атаки окупантів в районах Андріївки та Білогорівки.

Росіянами за минулу добу обстріляні на Куп’янському та Лиманському напрямках села Макіївка і Невське. Всього по позиціях захисників Луганщини ворог завдав 23 артилерійських удари.

Донеччина

Вчора ввечері – обстріл Курахового та с.Зоря Курахівської громади. Постраждали приватні будинки, одна людина загинула. Вночі – обстріли селищ Торське і Зарічне.

Обстріли по лінії фронту у Очеретинській громаді. Артобстріли околиць Світлодарської МВА та ст. Майорськ. Вночі також поодинокі прильоти по старій частині Авдіївки.

По лінії оборони навколо міста – більш-менш спокійно, на ранок — загострення по напрямках Піски, Опитне. За минулу добу по області: четверо загиблих, 9 поранених.

Миколаївщина

Вночі Миколаїв зазнав обстрілів із зенітно-ракетного комплексу С-300. Внаслідок ракетних ударів зруйновано трьохповерхову адміністративну будівлю та пошкоджено поряд розташовану багатоповерхову новобудову. Також пошкоджень зазнала хлібопекарня. Одна людина отримала легкі поранення.

Вчора ввечері – обстріли околиць Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджених житлових будинків уточнюється.

Херсонщина

Тривають активні бойові дії. Окупанти обстріляли з РСЗВ та артилерії мирні громади Бериславського району. Внаслідок влучення снарядів пошкоджено або зруйновано цивільну інфраструктуру. Є жертви серед мирного населення. Також було обстріляно Велику Олександрівку.

За інформацією ОК «Південь», противник продовжує активну оборону, шукає способи поновити логістику та облаштувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро.

З нещодавно звільнених сіл до поліції продовжують надходити заяви про факти мародерства армією РФ.

Нагадаємо, триває 247-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Андріївка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Времівка, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Мар’їнка, Невельське, Новобахмутівка, Первомайське, Яковлівка Донецької області.