Паспорт для «короля контрабанди». Верховний суд ухвалив рішення, важливе для Коломойського і Корбана

Чи можуть ті, у кого президент забрав українське громадянство, його повернути?

Велика Палата Верховного суду ухвалила безпрецедентне рішення – вона підтвердила законність президентського указу про припинення громадянства України підсанкційного одеського бізнесмена Вадима Альперіна. Позбавлення українського громадянства, на думку Феміди, не порушує Конституції, адже власник паспорта іншої держави може надалі перебувати в Україні і не вважатися особою без громадянства (апатридом). Постанова Великої палати Верховного суду у справі Альперіна є остаточною та оскарженню не підлягає.

Така судова практика може змусити напружитися іншого, більш відомого в Україні бізнесмена – Ігоря Коломойського. Його, як і Альперіна, нагадаємо, президент позбавив громадянства України. У цих двох навіть дещо схожі кейси: у суді Вадим Альперін визнав, що має громадянство Ізраїлю з кінця 90-х років. А Ігор Коломойський зізнався, що має ізраїльський паспорт перед телекамерою у 2014-му.

«Главком» розповідає, у чому особливість рішення суду щодо громадянства Альперіна, як це може відбитися на Коломойському та інших відомих бізнесменах і політиках, яких глава держави позбавив громадянства України.

Кейс Альперіна

Коротко: Вадим Альперін – так званий король контрабанди. Рік тому Україна ввела проти нього санкції, а невдовзі президент Зеленський позбавив його громадянства.

З квітня 2021 року Вадим Альперін перебуває під санкціями України до 2024 року фото з відкритих джерел

Альперін через це пішов судитися, однак програв справу у двох інстанціях. Дуже цікавими є висновки Верховного суду:

згідно з Конституцією, президент України приймає рішення про прийняття до громадянства та припинення громадянства, про надання притулку в Україні;

громадянство України припиняється за трьох умов: внаслідок виходу з громадянства України; внаслідок втрати громадянства України і за підставами, передбаченими міжнародними договорами України;

підставою для втрати громадянства України є добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття. У суді позивач Альперін підтвердив: у 1995 році, коли між Україною та Ізраїлем існував візовий режим, він отримав візу для в’їзду до Ізраїлю та прибув туди з метою ведення бізнесу. Співробітники прикордонної служби Ізраїлю запропонували йому заповнити в аеропорту анкету та отримати паспорт громадянина Ізраїлю. Що, власне, бізнесмен і зробив – звернувся із заявою про набуття громадянства Ізраїлю;

завершення терміну ізраїльського паспорта або його зміна чи скасування не означають припинення громадянства Ізраїлю (захисники Альперіна доводили, що їхній клієнт втратив закордонний паспорт Ізраїлю, а термін іншого паспорта закінчився).

Обидва паспорти Вадима Альперіна для виїзду за кордон визнано недійсними дані з пошукової системи сайту Держміграційної служби

Коломойський, Корбан та інші

Історія з нібито позбавленням громадянства Ігоря Коломойського доволі загадкова. «Главком» пише «нібито», бо офіційного підтвердження цьому досі нема – копію буцімто таємного указу із прізвищами у липні цього року опублікував у соцмережі нардеп від «Батьківщини» Сергій Власенко.

Сергій Власенко опублікував цей документ на своїй сторінці у Facebook, назвавши його копією президентського указу

У цьому тексті йдеться про те, що громадянство України припинено 10 особам. У список потрапили: Ігор Коломойський, його колишній соратник Геннадій Корбан, співголова вже забороненої ОПЗЖ Вадим Рабінович і нардеп від «Слуги народу» Ігор Васильковський.

Коломойський ніяк публічно не відреагував на публікацію цього списку. Зараз він ходить на бесіди у НАБУ, у нього відбувся обшук у справі про заволодіння майном і коштами компанії «Укрнафта», суд відібрав у нього аеропорт Дніпра.

Бізнесмен Ігор Коломойський залишається в Україні і ходить на бесіди у НАБУ

Вадим Рабінович, який від початку повномасштабного вторгнення перебуває за кордоном, прочитав повідомлення від журналіста «Главкома» у WhatsApp, але залишив його без відповіді.

Народний депутат Ігор Васильковський заявив «Главкому», що не впевнений в існуванні цього указу. Тому і оскаржувати його не збирається.

«А ви його (указ – «Главком») бачили? У мережі був, але нехай мене хтось ознайомить із оригіналом документу. Поки ніхто не ознайомлював. Наразі жодних проблем із українським паспортом не виникало. Я перебуваю на території України і завжди на ній житиму. Нікуди не збираюся виїжджати», – заявив він.

Єдиним непрямим підтвердженням того, що такий указ справді існує, може бути ситуація з Генадієм Корбаном – головою територіальної оборони Дніпропетровської області. Наприкінці липня (тобто вже після оприлюднення Власенком копії указу) Корбан намагався перетнути українсько-польський у пропускному пункті Смільниця на Львівщині, але там у нього вилучили закордонний паспорт громадянина України. Підставою прикордонники назвали президентський указ про позбавлення Корбана українського громадянства.

Через три місяці юридична команда Корбана отримала від Офісу президента протокол засідання Комісії при президентові України з питань громадянства від 18 липня (тим же днем датований указ, розповсюджений у соцережах).

На голосування ставилося питання про втрату громадянства України Геннадієм Корбаном. Усі присутні члени комісії це підтримали.

Комісія при президенті України з питань громадянства була створена у 1997 році, за часів президента Кучми і є допоміжним органом при главі держави. Основні її завдання – розгляд заяв про прийняття до громадянства України, вихід із громадянства, подань про втрату громадянства, документів про припинення громадянства України.

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень і членкиня цієї Комісії Елла Лібанова розповіла «Главкому», що засідання, у середньому, засідання тривають годину-півтори. Члени комісії мають можливість за кілька днів до засідання ознайомитися із порядком денним, а потім висловити свою точку зору.

«Стосовно осіб, про яких ви запитуєте (Коломойський, Корбан, Рабінович, Васильковський та інші, – «Главком»), то, як з’ясувалося, підставою для припинення громадянства є наявність у них громадянств інших країн. Але самого голосування стосовно цих особах, на жаль, не пам’ятаю», – сказала Лібанова, підтвердивши, що самого тексту указу Зеленського, досі публічно не оприлюднено на сайті президента.

Копія документа, опублікована Корбаном

Корбан написав у Facebook, що комісія ухвалювала рішення на основі сфальсифікованих документів. Мовляв, Міграційна служба Дніпропетровської області повідомила СБУ, що він був репатрійований до Ізраїлю і вказала номер паспорта, якого не існує або він належить іншій людині.

Скріншот допису Геннадія Корбана у соцмережі від 24 жовтня

Попри ці заяви, паспорт громадянина України Геннадія Корбана було визнано недіючим.

дані з пошукової системи сайту Держміграційної служби

Так само як і український паспорт Ігоря Коломойського.

дані з пошукової системи сайту Держміграційної служби

Захисниця Альперіна цитує Конституцію

У коментарі «Главкому» захисниця Альперіна і колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська закликає зосередитися на механізмі припинення громадянства: його виписано у законі про громадянство України. При цьому є пряма конституційна норма (стаття 25), яка гласить: «Громадянин України не може бути позбавлений громадянства». Ба більше: Конституція не забороняє множинне громадянство, лише вказує, що особа, котра має, окрім українського громадянства, ще й громадянство іншої держави, у відносинах з Україною завжди буде вважатися громадянином України.

«Отже, як правозахисник, я стикнулася з питанням, наскільки законними є дії щодо припинення та втрати громадянства України після появи президентського указу, згідно з яким конкретні особи втратили українське громадянство? До речі, подібним шляхом пішов попередній президент, забравши громадянство у Михайла Саакашвілі. Тобто, на мою думку, завдяки цьому механізму, який знаходиться за межами Конституції, влада влаштовує такі собі розбірки з неугодними громадянами. Сподіваюся, що з цього приводу Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) скаже своє слово», – зазначила захисниця Альперіна Валерія Лутковська.

Ексомбудсменка, яка тепер надає послуги адвоката одіозному бізнесмену, зазначає, що після остаточного рішення Великої палати Верховного суду у пана Альперіна з’явилася можливість звернутися до ЄСПЛ зі скаргою на порушення права на приватність. Адже Європейський суд розглядає подібні справи щодо питання громадянства, яке гарантується статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

«У своїх рішеннях Європейський суд наголосив, що позбавлення громадянства не має бути свавільним. Випадок пана Альперіна є унікальним, оскільки в основу підготовки президентського указу про позбавлення громадянства лягли висновки, які зроблено на підставі двох нечинних паспортних документів (маються на увазі два закордонні паспорти іншої держави, в одному з яких закінчився строк дії, а другий був втрачений – «Главком»). Плюс, рішення про позбавлення громадянства Альперіна ухвалювалося протягом трьох годин у Києві та Одесі. Також за цей час було зібрано комісію при президенті з питань громадянства і проголосовано рішення (у постанові Великої Палати Верховного суду сказано, що законодавство не регламентує тривалості підготовки документів. При цьому, як вважає суд, впровадження та застосування в органах державної влади електронного документообігу підвищує ефективність їхньої роботи – «Главком»)», – заявила Лутковська.

Правозахисниця зауважила, що ніхто не пояснював, з чим була пов’язана швидкість підготовки цього рішення. І додала: її клієнт поки не вирішив, чи оскаржуватиме у ЄСПЛ рішення українських судів.

Нагадаємо, що у вироку суду щодо законності позбавлення громадянства Альперіна вказано, що у нього немає підстав звертатися до ЄСПЛ.

Скріншот постанови Великої палати Верховного суду у справі Вадима Альперіна дані судового реєстру

Згідно зі статтею 4 Конституції, в Україні існує єдине громадянство. Згідно зі статтею 25 Конституції, громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі. Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами Згідно зі статтею 19 Закону про громадянство, воно може бути втрачено внаслідок добровільного набуття підданства іншої держави. Такої ж думки дотримується Велика палата Верховного суду, рішення якої щодо Альперіна наводилося на початку статті.

Що тепер

Про причини позбавлення громадянства Коломойського і Корбана було написано багато, ще коли було опубліковано буцімто копію секретного президентського указу. Якщо коротко згадати найпопулярніші версії, то Корбан міг бути покараний за історію з конгресвумен Спартц, яку він і його друг, мер Дніпра Борис Філатов «накрутили» проти керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

А Коломойський – щоби президент, з одного боку, міг дистанціюватися від персони, проти якої США ввели санкції, а з іншого – мати можливість видати його Штатам. Поки ж Ігор Коломойський залишається у підвішеному стані, що може спонукати його «правильно поводитися». При цьому не факт, що позбавлення громадянства виводить Коломойського з-під українського закону про олігархів, адже там про громадянство осіб, яких вноситимуть у спеціальний реєстр, прямо не вказано.

Втім, крім Альперіна, який спробував і програв, ніхто з перелічених осіб за громадянство з президентом не судиться. Ба більше, суд тепер «відкатав» механізм і він достатньо переконливий, аби інші навіть не потикалися зі своїми позовами.

Чи можуть Альперін, Коломойський, Корбан тощо повернути собі українське громадянство? З цього приводу Верховний суд зауважив: законодавство України є досить ліберальним щодо поновлення громадянства після його втрати. Для цього особа може подати пакет документів, визначений у законі про громадянство України. Але також вона обов’язково має вийти з громадянства іншої країни.

Віталій Тараненко, «Главком»