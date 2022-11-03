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Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 3 листопада

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 3 листопада
Вчора ввечері ворог завдав удару три ракетами, попередньо ЗРК С-300, по м. Харків
фото: Володимир Зеленський/Телеграм

Триває так звана «евакуація» місцевих мешканців з тимчасово окупованих територій Херсонської області

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Вінницькїй, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Чернівецькїй, Тернопільській областях, на  Полтавщині, Черкащині, Житомирщині та Київщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Запорізька: по передмістю Запоріжжя ворогом було завдано удари. За попередньою інформацією, обійшлось без постраждалих та значних наслідків. Інформація уточнюється.

Сумщина

Сьогодні зранку здійснено мінометний обстріл Краснопільської територіальної громади (7 «приходів»). Без наслідків. Детальна інформація уточнюється.

Вчора ворог 7 разів обстріляв прикордоння, випустив на громади області понад 140 різних снарядів та мін. Під вогнем були Шалигинська, Есманська, Миропільська, Великописарівська, Юнаківська та Середино-Будська громади.

Дніпропетровщина

Вночі у Кривому Розі росіяни поцілили по об’єктах енергетичної та водної інфраструктури. Є руйнування. Тривають відновлювальні роботи.

  • У Павлограді – приліт на промислове підприємство; руйнування, пошкоджені дачні будинки поряд.
  • У Нікопольському районі ворог обстріляв Марганецьку та Нікопольську громади.
  • У Нікополі понівечені кілька житлових будинків коледж, автозаправка, кілька приватних підприємств.
  • У Марганецькій громаді внаслідок ударів без світла понад 1000 родин. Енергетики уже стали до роботи.
  • Над Нікопольським районом уночі наші захисники збили 4 ворожих дрони-камікадзе.

Харківщина

Вчора ввечері ворог завдав удару три ракетами, попередньо ЗРК С-300, по м. Харків. У Київському районі одна ракета пошкодила господарську будівлю та тролейбус, решта ракет влучили в землю, без постраждалих.

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали мирне населення прилеглих до лінії зіткнення та кордону з РФ територій. Обстрілювалися міста Куп'янськ, Вовчанськ, смт Дворічна та інші населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів. Пошкоджені житлові будинки, громадські споруди, сталися пожежі.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, минулої доби в м. Куп'янськ під обстрілом загинула 82-річна жінка. В Куп'янській області одна людина госпіталізована з пораненнями. У Чугуївському районі зазнали поранень 5 мирних мешканців.

Вчора біля с. Олександрівка Богодухівського району в полі на міну наїхав комбайн. 37-річний комбайнер госпіталізований з пораненнями. Біля с. Гракове Чугуївського району на міні підірвався трактор. На жаль, 45-річний тракторист загинув.

Луганщина

Росіяни не полишають спроб контратакувати ті ділянки фронту, звідки наші військові їх відсунули.  Так, минулої доби ворог намагався наступати поблизу Макіївки, Невського і Білогорівки. Ударів з боку росіян зазнало село Невське.

Крім того, вчора окупанти обстріляли територію в районах Греківки, Надії, Площанки і Суходолу. Вони очікують наступу ЗСУ на Сватове, тому останнім часом використовують там так званий «живий щит», прикриваючись цивільним населенням. 

Підрозділи росіян розміщуються на підприємствах та у навчальних закладах. Авіація Сил оборони України минулої доби завдала по ворогу 21 удар. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та 3 інших важливих об'єкти противника.

Донеччина

Вночі – обстріли Мар'їнської, Очеретинської, Торецької громад. Не припиняються обстріли Торського та Зарічного Лиманської громади. Також вночі – обстріли поблизу с.Яковлівка, с. Бахмутське, с.Парасковіівка Соледарської ВА.

На деокупованих територіях продовжується розмінування, відновлюють електропостачання, роздають буржуйки. За минулу добу на Донеччині: четверо загиблих, 5 паранених. Евакуація населення триває.

Миколаївщина

Сьогодні зранку обстрілів зазнали околиці Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Вчора ввечері зафіксовано обстріли Широківської громади, внаслідок яких зруйновано один житловий будинок. Без постраждалих.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Херсонщина

Тривають бойові дії.  За інформацією ОК «Південь», противник веде оборону та намагається утримувати зайняті рубежі, проводить повітряну розвідку безпілотниками-шпигунами в Бериславському та Херсонському районах.

Російська армія продовжує завдавати ракетних та артилерійських ударів по мирним населеним пунктам Бериславського району. По нещодавно звільненій Трифонівці протягом дня окупанти випустили 20 реактивних снарядів систем залпового вогню «Град».

Триває так звана «евакуація» місцевих мешканців з тимчасово окупованих територій Херсонської області.

З 6 по 7 листопада у Каховському районі тимчасово окупованої Херсонської області розпочнеться примусова евакуація населення, – заявляє так звана «влада» регіону. Вона закликає людей негайно залишити населені пункти через високий рівень військової загрози.

Окупаційна влада тимчасово заборонила рух цивільних транспортних засобів артилерійських ударів по мирним населеним пунктам Бериславського району. По нещодавно звільненій Трифонівці протягом дня окупанти випустили 20 реактивних снарядів систем залпового вогню «Град».

Нагадаємо, триває 253-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області; Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Пречистівка на Донеччині.

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