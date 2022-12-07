Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 7 грудня

Російські війська масовано атакують Херсонщину

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградськїй, Миколаївській, Хмельницькій, Чернівецькїй, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Чернігівщині, Черкащині та Київщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Житомирщина

Сьогодні вночі вночі під час повітряної тривоги ворог намагався атакувати, застосувавши безпілотник типу «Шахед». Силами ППО безпілотник було збито. Жертв та постраждалих немає.

Сумщина

Вночі ворог обстрілював Серединобудську громаду, з території рф здійснено обстріл з САУ м. Середина-Буда, Шосткинського р-ну, 2 приходи. Внаслідок обстрілу пошкоджено два житлових будинки. Інформація про постраждалих уточнюється.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також вночі – обстріл та вибухи на території Серединобудської громади. За попередньою інформацією в результаті обстрілу виникла пожежа в нежитловому будинку. Детальна інформація з’ясовується. За минулу добу 226 снарядів та мін російський ворог випустив по прикордонню.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Купріянівка, Новотаврічеське, Залізничне, Дорожнянка, Щербаки, Ноаоандріївка, Червоне, Степногірськ, Степове, Кам'янське, Малі Щербаки, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Ольгівське, Новоданилівка, Малинівка, Білогір'я, Полтавка, Успенівка, Тимирівка.

Надійшло 39 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ. Деталі щодо наслідків уточнюються. Протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території.

Дніпропетровщина

Вночі ворог атакував область дронами-камікадзе, важкою артилерією і РСЗВ. Захисники з повітряного командування «Схід» збили усі 8 дронів-камікадзе, які ворог вночі направив на область.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Нікопольському районі під ворожим обстрілом були Нікополь та Марганецька громада. Люди цілі. У Нікополі пошкоджені до 10 приватних будинків, господарські споруди, газогони, кілька магазинів, кілька офісних будівель і коледж.

Харківщина

Під обстрілами окупантів залишається Куп‘янська громада. У місті Куп’янськ внаслідок артилерійських ударів частково зруйновано будівлю ліцею, вибиті вікна. Жертв та постраждалих немає.

Під час наступного артобстрілу отримала осколкові поранення місцева жителька 67-років, госпіталізалована до медичної установи. Пошкоджені дах, вікна житлових будинків, паркани, господарчі споруди.

Вчора у Дворічанській громаді горів будинок. Без постраждалих. У Вовчанській громаді внаслідок обстрілу росіян загинула жінка 43 років.

Луганщина

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районі Білогорівки. На Куп’янському напрямку противник веде оборонні дії. Вогневого ураження з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка. На Лиманському напрямку окупанти обстріляли райони Макіївки, Площанки і Невського.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Миколаївщина

Вчора протягом дня 6 ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора орієнтовно зафіксовано обстріл за межами одного із населених пунктів Куцурубської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Херсонщина

Російські війська масовано атакують область. За інформацією ГШ ЗСУ, ворог здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів, що межують з лінією зіткнення, зокрема Осокорівка, Золота Балка, Дудчани, Антонівка, Білогрудове.

Окупанти знову обстріляли Херсон. Влучили в будівлю Херсонського водоканалу та житлові будинки. Через мінно-вибухову травму та поранення уламками загинув 43-річний працівник підприємства. Внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа – її ліквідували херсонські рятувальники.

У Голопристанській громаді ситуація надскладна. Громада перебуває під постійними обстрілами, є руйнація приватних будівель та квартир, також зруйнована будівля, де перебували працівники екстреної невідкладної допомоги, згоріли три автомобіля швидкої, є постраждалий водій, якому надана медична допомога.

Тривають відновлювальні роботи на території області та в самому Херсоні. Енергетики продовжують відновлювати електропостачання на Херсонщині. Оператори мобільного зв’язку відновили роботу 93 базових та 3 пересувних станцій на звільненій Херсонщині. У Херсоні відновлюється централізоване водопостачання, процес підключення абонентів триває.

Донеччина

Троє поранених цивільних за добу. Протягом цієї доби росіяни застосовували артилерію, ОТРК «Іскандер», ЗРК «С-300», танки, РСЗВ «Град».

Обстріляні населені пункти Північне, Бахмут, Карлівка, Курахове, Краматорськ, Авдіївка, Гостре, Малотаранівка (житловий сектор, пошкоджені житловий сектор, приватні будинки і школа, у якій працював Пункт незламності).

Нагадаємо, триває двісті вісімдесят сьома доба російського широкомасштабного вторгнення. На Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує зусилля на ведені наступальних дій. На інших напрямках намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обладнує оборонні рубежі та позиції, веде розвідку.