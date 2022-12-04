Якою буде війна в Україні взимку: прогноз розвідки США

Розвідка США вже бачить темпи зниження ведення боїв

Темпи ведення бойових дій в Україні будуть знижені найближчими місяцями. Таку заяву зробила директор Національної розвідки США Евріл Хейнс на щорічному Форумі національної оборони у Каліфорнії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вона зауважила, що розвідка вже бачить темпи зниження ведення боїв, проте не бачить зниження «волі українських сил опору».

«Ми очікуємо, що спостерігатимемо це і в найближчі місяці», – наголосила вона.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Хейнс додала, що питання полягає в тому, якою буде ситуація на фронті після завершення зимового періоду.

Вона також заявила, що Сполучені Штати поки що не бачили з боку Китаю військової допомоги Росії, проте Пекін підтримує Москву іншими засобами.

«Китай продовжує грати на обох сторонах. Тобто вони продовжують працювати з Росією з низки питань, продовжують контакти, знаходять можливість підтримувати Росію на міжнародних майданчиках, допомагати їм якось упоратися, надають підтримку у різних формах», – сказала вона.

Раніше Макрон назвав дві причини, через які Франція припинить постачання зброї в Україну.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Захід повинен розглянути, як задовольнити потребу Росії в гарантіях безпеки, якщо президент Володимир Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні.

Раніше стало відомо, чому Путін відмовився від погроз застосування ядерної зброї.