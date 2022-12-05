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Війна РФ: Зеленський повідомив, чи отримував розвіддані про напад

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Війна РФ: Зеленський повідомив, чи отримував розвіддані про напад
Президент зазначив, що були публічні попередження західних офіційних осіб
фото скріншот відео

Зеленський: «Нам ніхто не показував конкретних матеріалів»

Президент України Володимир Зеленський заяивив, що міжнародні партнери не надавали Україні розвідувальних даних про майбутні кроки Росії, на основі яких захисники могли будувати плани щодо захисту. Про це глава держави заявив в інтерв'ю Financial Times.

Зеленський зазначив, що, незважаючи на публічні попередження західних офіційних осіб, Україні ніколи не надавали розвідувальних даних щодо майбутнього нападу Росії. «Нам ніхто не показував конкретних матеріалів, які б говорили, що вони будуть з того чи іншого напрямку», – сказав Зеленський.

Зазначимо, що ще до 24 лютого офіційні особи країн Заходу попереджали про можливу підготовку Росії до наступу на територію України.

Нагадаємо, 1 лютого радник президента з питань національної безпеки США Джейк Салліван зазначив, що напад Росії на Україну, скоріше за все, почнеться з ракетних і повітряних атак, а також додав, що американці мусять залишити Україну протягом наступних 48 годин.

До відома, президент України Володимир Зеленський у своєму  зверненні заявив, що Росія сподівається використати зиму проти українців.

Триває 285-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

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Теги: напад росія розвідка війна Володимир Зеленський

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