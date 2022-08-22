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Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 22 серпня

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 22 серпня
Наслідки рашистської атаки на Україну
МВС

Окупанти випустили понад 40 снарядів по населених пунктах Дніпропетровщини 

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Сумщина

За минулу добу росіяни здійснили сім обстрілів Хотінської, Білопільської, Великописарівської та Верхньосироватської громад. Попередньо – без жертв і руйнувань. Зокрема, о 19:40 над Верхньосироватською громадою Сумського збито ворожий БПЛА. Уламки впали в лісовий масив в районі населеного пункту. Вночі було тихо.

Дніпропетровщина

Атака на три райони – Нікопольський, Криворізький та Синельниківський. Нікополь обстріляли тричі. Прилетіло понад 40 снарядів. Четверо поранених, двоє з них – у лікарні. У місті пошкоджені до 50 будинків, дитячий садок, магазини, аптеки, ринки, суд та автовокзал. Кілька будинків знищені. До 2 тис. людей без світла.

У Криворізькому районі обстріляли Зеленодольську громаду, без руйнувань і втрат. У Синельниківському районі ворожі ракети зруйнували сільгосппідприємство, школу та будинок культури. Інформація по загиблих та постраждалих з’ясовується.

Харківщина

Обстріли Харкова з РСЗВ пізно ввечері та ракетні удари вночі. Пошкоджено приватний сектор та інфраструктурні обʼєкти. Дві людини постраждали. По області за минулий день – обстріли Лозівського району. Внаслідок обстрілу горіла трава, гілля, дерева. Без постраждалих і жертв. Сьогодні вранці – обстріл Богодухівського району. Одна людина постраждала.

Луганщина

За минулу ніч росіяни здійснили сім ракетних ударів, 11 разів обстрілювали позиції наших військових зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, п’ять разів намагалися організувати танкові наступи. Також упродовж 21 серпня відбито п’ять масованих атак противника, ще за шістьома напрямками бої продовжуються.

Крім того, окупанти продовжують вдаватися до терористичних методів ведення війни, здійснюючи удари по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури. Лише за минулу добу авіаудари зафіксовані поблизу трьох населених пунктів на меж Луганщини та Донеччини.

Донеччина

Двоє загиблих за добу. Протягом ночі – ракетні удари по Торецьку та Костянтинівці. У Торецьку пошкоджені будинки, у Костянтинівці – школа. За добу обстріляні Авдіївка, Часів Яр, Костянтинівка, смт. Цукурине, с.Рай-Олександрівка, смт. Північне, с. Пришиб, с.Марково. Пошкоджено 19 приватних житлових будинків, школа, господарчі споруди, мельниця.

Миколаївщина

Сьогодні вночі, орієнтовно о 3:00, Миколаїв зазнав обстрілів, внаслідок яких відбулося займання кафе, також наразі відомо про влучання на територію підприємства. Попередньо, постраждалих немає. Інформація щодо наслідків руйнувань уточнюється.

Вчора ввечері ворог обстріляв місто Баштанка та влучив в приватний сектор, у результаті чого загорілась покрівля двоповерхового житлового будинку та автомобіль. Після пожежі будівля не підлягає відновленню. Також пошкоджено приблизно 10 будинків. Одна дитина отримала легке поранення.

Вчора протягом доби – обстріли за межами населених пунктів на території Широківської громади. Влучання були у вже зруйнований ЦНАП та житлові будинки. Постраждалих немає. Також протягом доби були обстріли околиць с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих немає. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Херсонщина

В цілому ситуація в області залишається напруженою, щодня фіксується все більше обстрілів та вибухів. Критична обстановка у Калинівській, Великоолександрівській, Високопільській, Нововоронцовській громадах, а також у Новій Каховці та сусідніх селах. Жителі цих населених пунктів повідомляють про числені пожежі, знищену інфраструктуру та розбиті будинки. Щодня продовжують надходити повідомлення про викрадення людей. Останнім часом тиск саме на освітян зріс у декілька разів.

Триває 180-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, а також недопущенні можливого контрнаступу Сил оборони.

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Теги: Україна росія окупанти війна в Україні війна

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