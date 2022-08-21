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У Мелітополі партизани покарали окупанта, який чіплявся до дівчини (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
У Мелітополі партизани покарали окупанта, який чіплявся до дівчини (відео)
У Мелітополі партизани покарали окупанта
скріншот

У тимчасово окупованому російськими загарбниками Мелітополі партизани порізали горло військовому армії РФ, який чіплявся до дівчини. Про це повідомляє міський голова міста Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

«Годину тому солдат РФ намагався домогтися неповнолітню дівчину прямо на вулиці одного з мікрорайонів міста. Та наші партизани скрізь. Окупанту «підрізано» горло», – повідомив Федоров.

За його словами, це сталося близько 21:00 на вулиці Героїв України.

«Зґвалтування як військовий злочин є найважчим злочином, а також однією із складових геноциду. Наші ЗСУ знайдуть кожного, хто скоює ці страшні злочини із нашими жінками та дітьми! Кожний відповість за скоєне!», – підкреслив мер Мелітополя.

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі встановили імена російських солдатів, причетних до вбивств місцевих жителів у селі Андріївка Київської області, яке перебувало під контролем ворогів із кінця лютого до квітня.

Теги: Мелітополь

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