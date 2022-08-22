Окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Є руйнування

Інформації про постраждалих немає

Рашисти вночі, 22 серпня, завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту у Харкові. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Обстріл відбувся близько 3-ї години ночі. Окупанти поцілили в інфраструктурний об'єкт у Київському районі.

«Знову ракетний удар і знову по Київському району. Продовжуючи свою практику нічних обстрілів, о 2:49 наш ворог з боку Білгорода обстріляв інфраструктурний об'єкт», – написав міський голова.

За його словами, зруйновано двоповерхову будівлю, була невелика пожежа. Інформації про постраждалих немає.

Додамо, ввечері, 21 серпня, окупанти здійснили ракетний обстріл Харкова. За інформацією, голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, внаслідок обстрілу постраждала одна людина.

Нагадаємо, у Миколаєві та Харкові в ніч на 22 серпня було чутно звуки вибухів.

Також вночі, 21 серпня, ворог запустив по Одеській області п’ять ракет, дві з яких збили українські зенітники.