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Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 9 серпня

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 9 серпня
Наслідки рашистської атаки на Україну
ДСНС

У Нікополі є постраждалі внаслідок обстрілів 

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Запорізькій, Вінницькій, Одеськїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Окупанти атакували Дніпропетровщину та Харківщину. Багато сіл на Херсонщині знову обстріляні різними видами зброї, російські війська намагаються повернути втрачені позиції. Але без результатів. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Дніпропетровщина

Вночі ворог обстріляв Нікопольський та Синельниківський райони. У Нікополі одна людина постраждала – у лікарні. Пошкоджено кілька житлових будинків, на трьох підприємствах пошкоджені цехи, майстерні, адміністративні будівлі та транспорт.

У Синельниківському районі під обстріл потрапила Великомихайлівська громада. Є руйнування багатоквартирного будинку. Попередньо, без постраждалих.

Харківщина

Нічний обстріл міста Харків в районі Олексіївки, пошкоджено фасадну частину будівлі частково – дах та шибки, постраждалих немає. В Індустріальному районі снаряд влучив на відкритій території. Пошкоджено електроопору та трамвайні рейки. По області окупанти обстрілювали Богодухівській, Лозівський, Чугуївький, Харківський райони. За добу по області троє постраждалих.

Луганщина

За минулу добу наші військові зупинили 10 спроб ворога штурмувати міста і села на межі Луганщини та Донеччини. Поблизу вісьмох населених пунктів намагалася працювати авіація окупанта. Вночі росіянами був нанесений ракетний удар, здійснені дві спроби танкових атак, завдані ураження населених пунктів мінометами.

Донеччина

Вночі і зранку – обстріли Мар'їнської громади, зокрема, Красногорівки (є поранені), ракетний удар по селищу Костянтинопільське Курахівської громади (руйнування будівель с/г підприємства). Удар по місту Костянтинівка. Під вогнем за минулу добу – населені пункти Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Красногорівка, Соледар, Часів Яр, с. Іванівка, с. Іванівське, с. Карлівка, с. Старий Комар, с. Первомайське, с. Піски. Пошкоджені дві багатоповерхівки, 41 приватний будинок, поліцейська станція. За добу по області – троє загиблих, 19 поранених. Обов'язкова евакуація триває.

Миколаївщина

Під постійними ворожими обстрілами знаходяться населені пункти Галицинівської громади. Вчора протягом дня зазнало обстрілів с. Галицинове. Сьогодні зранку – під обстрілами було с. Лимани. Попадання переважно по околицях села. Наслідки уточнюються. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Вночі обстрілів зазнало смт Березнегувате. Пошкоджено житлові будинки. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Херсонщина

Ситуація напружена, бойові дії протягом доби спостерігалися у всіх громадах, стабільно критична ситуація у Бериславському та Каховському районах. Багато сіл знову обстріляні різними видами зброї, російські війська намагаються повернути втрачені позиції. Але без результатів. Окупаційна влада збільшила кількість пунктів допомоги, це робиться для збору особистої інформації на Херсонщині. Також продовжується видача різних підйомних сум від 4 до 10 тис рублів (школярам, дітям, пенсіонерам), і також в обмін на паспортні дані.

Триває 167-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть наступальні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагаючись витіснити наші підрозділи із зайнятих рубежів.

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Теги: росія окупанти війна Україна війна в Україні

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