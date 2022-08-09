Нічний обстріл Нікополя: перші подробиці
Російські окупанти обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню (РЗСВ)
Голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко підтвердив обстріл міста. Про це Євтушенко написав на своїй сторінці у Telegram.
Євтушенко повідомив, що окупанти знову обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню (РЗСВ).
Попередньо без жертв.
«Нікополь – двічі по повній касеті РСЗВ. Попередньо без жертв. Заспокойтесь будь ласка», – написав мер Нікополя.
Ніяких інших подробиць Євтушенко не повідомив.
Останніми днями окупанти систематично обстрілюють Нікополь.
Так, у ніч на 29 липня російські війська ударили по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини.
По Нікополю російська армія поцілила з «Градів». Скерували туди понад 40 реактивних снарядів. Пошкоджені 6 приватних будинків та господарчі споруди. Зачепило лінію електропередач.
Нагадаємо, вночі, 9 серпня, у Нікополі та Харкові пролунали вибухи.
Вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги.
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