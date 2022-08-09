Нічний обстріл Нікополя: перші подробиці

Окупанти знову обстріляли Нікополь з РСЗВ

Російські окупанти обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню (РЗСВ)

Голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко підтвердив обстріл міста. Про це Євтушенко написав на своїй сторінці у Telegram.

Євтушенко повідомив, що окупанти знову обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню (РЗСВ).

Попередньо без жертв.

«Нікополь – двічі по повній касеті РСЗВ. Попередньо без жертв. Заспокойтесь будь ласка», – написав мер Нікополя.

Ніяких інших подробиць Євтушенко не повідомив.

Останніми днями окупанти систематично обстрілюють Нікополь.

Так, у ніч на 29 липня російські війська ударили по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини.

По Нікополю російська армія поцілила з «Градів». Скерували туди понад 40 реактивних снарядів. Пошкоджені 6 приватних будинків та господарчі споруди. Зачепило лінію електропередач.

Нагадаємо, вночі, 9 серпня, у Нікополі та Харкові пролунали вибухи.

Вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги.