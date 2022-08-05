Віталій Кім: Евакуація з Миколаївщини? Цей наратив зараз розганяє Росія

Ви, мабуть, чули інформацію від пана Арестовича, що окупанти активно готуються до наступу на Миколаїв. І ви ж спілкуєтеся з військовими, у вас яке бачення подальшого розвитку подій?

Є інформація, що вони накопичують сили за Дніпром, аби відбивати атаки ЗСУ. Але цих сил недостатньо для реального наступу.

Чому зараз з Миколаївщини немає обов’язкової евакуації, як на Донеччині? Хоча місто та область постійно перебувають під обстрілами.

Тому що у Донецькій області населені пункти лишилися без світла, води, обстрілюються дороги тощо. А навіщо нам евакуюватися зараз, коли до найближчої небезпечної точки 30 км? Якщо вони будуть просуватися, то будемо думати про евакуацію, але наразі не бачимо такої перспективи.

Що саме має статися, аби ви оголосили про загальну евакуацію?

Давайте все ж не порівнювати історію на Донбасі і у нас. Наприклад, там на одному напрямку, де Піски, було випущено шість тисяч снарядів за день, а у нас 38 – по всій лінії. Є ж різниця? Наша лінія фронту дуже роздягнута, військові щось планують і розуміють ситуацію щодо сил росіян. Ситуація напружена, але контрольована. Тому можна говорити про відбиття можливого наступу чи наш контрнаступ, але у жодному разі не про евакуацію. Вважаю, що цей наратив зараз розганяє більше Росія, ніж ми.

На початку війни у росіян була тактика вкидів, на кшталт «на Миколаїв рухається колонна з 200 танків». Вони розраховували, що ми всі злякаємося і будемо евакуюватися. І керівництво, і військові… Але ця тактика вже не працює, бо вона була зрозуміла з самого початку. Обдурити нас зараз неможливо.

Тепер їм треба цю землю тільки відвойовувати, а навіть села відвоювати буде важко і це точно не робиться за один день. Я не військовий експерт як Арестович, але розумію, що якщо вони просуваються по 200 метрів чи кілометр на день, то уявіть, скільки часу їм знадобиться, аби просунутися на 30 км. І це за кращих для них умов – якщо у них все буде працювати, а у нас ні. Їм все одно мінімум місяць до нас йти. Згадайте, скільки днів стояв Маріуполь, а у Миколаєва навіть ландшафт для оборони кращий.

Можливо, у них є план десь за пів року взяти Миколаїв, але найближчим часом це просто нереально. До того ж, у першу чергу росіяни намагатимуться вийти на адміністративний кордон Херсонщини, аби зафіксувати хоч якусь «перемогу». Бо розумно перед тим як робити наступні кроки, завершити хоч щось. А зараз навпаки – ми потихеньку відвойовуємо Херсонську область. Як росіяни взагалі можуть наступати, коли у них горять склади, командні пункти, а генерали відмовляються переходити за Дніпро?

Ви казали, що нема сенсу проводити обов’язкову евакуацію, але при цьому триває добровільна. Місцева влада якось допомагає мешканцям вирушати до більш безпечних місць?

Хтось виїжджає вночі, аби під обстрілами не спати, а потім повертається на роботу зранку. У нас працюють 250 одиниць комунального транспорту, люди сплачують за проїзд та їздять у своїх справах. Нема жодних проблем з транспортом, паливом, їжею чи будь-чим, щоб вивезти звідси людей. От зараз дивлюся на мапу: у нас п’ять напрямків на виїзд відкриті – хто куди хоче, туди і їде.

А куди люди переважно їдуть?

У різні боки, у нас тут Бродвей наразі.

Скільки мешканців на цей момент скористалися цим Бродвеєм і залишило область?

Половина виїхала, половина залишилась.