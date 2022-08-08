Рашисти атакували Вінниччину гіперзвуковими ракетами

Характеристики ракети «Кинджал» не дозволяють українським ППО ефективно виявляти та знищувати її

Бойова частина ракет «Кинджал» становить 500 кг

Окупанти вчора атакували Вінниччину найновішим типом ракет, який є на озброєнні в РФ. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

«7 серпня по військових об’єктах у Вінницькій області російські окупанти застосували гіперзвукові ракети повітряного базування Х-47М «Кинджал», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це найновіший тип ракет в Росії. Після прийняття на озброєння у 2018 році, їх випущено усього декілька десятків.

Бойова частина ракет Х-47М «Кинджал» становить 500 кг. Швидкість ракети 3500–12000 км/год. Після пуску з літака ракета піднімається на велику висоту у верхні шари атмосфери. А при заході на ціль по балістичній траєкторії може розвивати швидкість близько 12 тис. км/год. Основним носієм ракет цього типу є винищувач МіГ-31, також можуть застосовуватись бомбардувальники Ту-22М3 та Ту-160. Тактико-технічні характеристики цієї ракети не дозволяють існуючим в Збройних Силах України засобам протиповітряної оборони ефективно виявляти та знищувати її.

Із 24 лютого 2022 року зафіксовано лише декілька бойових застосувань ракет цього типу, які противник намагається використовувати по надзвичайно важливих цілях

Нагадаємо, у неділю, 7 серпня, ввечері російські військові завдали ракетного удару по Вінницькій області. Є постраждалі.

До слова, 20 березня 2022 року «Кинджалом» був зруйнований ТРЦ Retroville в Києві.

9 травня 2022 року з літаків стратегічної авіації Ту-22М3 по цивільних об'єктах в Одеській області було пущено три ракети комплексу «Кинджал». Внаслідок удару завдано поранення двом людям і спричинено руйнування п'яти будівель туристичної інфраструктури. Обстрілом знищено ТРЦ «Рів’єра».