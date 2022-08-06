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Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю: фото наслідків

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю: фото наслідків
Рашисти випустили ракети по Запоріжжю
фото з відкритих джерел

Унаслідок обстрілу без світла населені пункти однієї з громад області

У ніч на суботу, 6 серпня, російські окупанти завдали ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Шевченківському району Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Значних руйнувань також не зафіксовано.

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Крім того, вночі обстрілу з боку окупанта зазнав промисловий майданчик смт Степногірськ. Пошкоджена електропідстанція.

Наразі у всіх населених пунктах громади електропостачання відсутнє.

До слова, окупанти завезли на Запорізьку АЕС невідомий вантаж.

5 серпня  окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. 

Теги: окупанти росія обстріл війна Запоріжжя

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