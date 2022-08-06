Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю: фото наслідків
Унаслідок обстрілу без світла населені пункти однієї з громад області
У ніч на суботу, 6 серпня, російські окупанти завдали ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Шевченківському району Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. Значних руйнувань також не зафіксовано.
Крім того, вночі обстрілу з боку окупанта зазнав промисловий майданчик смт Степногірськ. Пошкоджена електропідстанція.
Наразі у всіх населених пунктах громади електропостачання відсутнє.
До слова, окупанти завезли на Запорізьку АЕС невідомий вантаж.
5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.
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