ОБСЄ зафіксувала заборонене озброєння на окупованому Донбасі



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Серед зафіксованого озброєння - чотири самохідних гаубиці поблизу н.п. Зернове та дев'ять танків біля н.п. Мічуріно

Організація з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала на території окупованого Донбасу озброєння, заборонене Мінськими угодами. Про це йдеться у звіті місії.

Зазначається, що 11 квітня у зоні, де розміщення важкого озброєння і військової техніки заборонено, безпілотник ОБСЄ зафіксував чотири самохідних гаубиці (2С1 «Гвоздика», 122 мм) поблизу н.п.Зернове та дев'ять танків (ймовірно - Т-72) недалеко від н.п.Мічуріно.

Крім того, біля н.п.Староласпа було зафіксовано вісім самохідних гаубиць, а також танк Т-72 на території об'єкта в н.п.Сміливе.

Також 11 квітня безпілотник СММ зафіксував 10 танків Т-72 на полігоні в районі н.п.Покровка.

12 квітня місія зафіксувала, що у постійних місцях зберігання озброєння у Донецькій області були відсутні 23 танка (Т-72 - 14 од., Т-64 - 9 од.), 9 мінометів (2Б14 «Піднос», 82 мм) і 15 протитанкових гармат (МТ-12 «Рапіра», 100 мм).

У зоні безпеки, де розміщення важкого озброєння і військової техніки заборонено, 9 квітня ОБСЄ виявила 11 бойових броньованих машин (ББМ; невстановленого типу) на полігоні поблизу н.п.Вільне.

«11 квітня БПЛА ОБСЄ зафіксував 2 ББМ (невстановленого типу) на території об'єкта в н.п.Безіменне,

9 бойових машин піхоти БМП-1 на полігоні біля Зернового та 5 ББМ (невстановленого типу) біля н.п.Бойковське (колишнє Тельманове) - усі у зоні, де розміщення важкого озброєння і військової техніки заборонено згідно з Меморандумом від 19 вересня 2014 року», - повідомили у місії.

Також було виявлено чотири бронетранспортера (МТ-ЛБ) та один ББМ (типу БМД) у н.п.Кальміуське, а поблизу н.п.Сентяновка - один БМП-1.

Раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли з «Градів» село на Донеччині.