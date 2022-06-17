Обстріл «Азоту», ракетний удар по Миколаєву. Ситуація в регіонах на ранок 17 червня

На хімічному заводі «Коагулянт» у місті Пологи виникла пожежа

Відносно спокійно ніч на 17 червня минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

Запоріжжя

Вчора ввечері сталася пожежа на хімічному заводі «Коагулянт» у місті Пологи. Горіли складські приміщення заводу на загальній площі 800 кв. м. Пожежу загасили. Хімічної загрози для населення міста та області наразі немає. Постраждалих немає.

Сумщина

Ніч минула, неспокійно, мінометні обстріли кордону. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Дніпропетровщина

Пізно ввечері ворог обстріляв з артилерії Зеленодольську громаду. Ніхто не постраждав. Вночі – одна повітряна тривогая. На ранок спокійно.

Харків

Ніч знову із обстрілами, зокрема крайнього північного району міста. Постраждалих немає. По області окупанти наносили удари по Чугуївському, Харківському районах, Зочівській громаді. Горіли господарча споруда, гараж, автомобіль, а також трава на відкритій території. На Ізюмському напрямку тривають бої. Загалом протягом доби один постраждалий, в Ізюмському районі.

Луганщина

Постійні артобстріли Сєвєродонецька та Лисичаська. Ракетний авіаудар по будинку культури, де переховувалися жителі Лисичанська, троє людей загинуло, семеро – госпіталізовані. Авіаатакою знищено будівлю профілакторію, де, ймовірно, також перебували люди. Від обстрілів на вулиці загинув місцевий мешканець. Також стало відомо про двох загиблих у старих районах. В Лисичанську руйнувань зазнали будівля школи та два будинки, у Гірському – 18 будинків, у Врубівці – сім. Багато пошкоджень в селищі Синецький під Сєвєродонецьком. Росіяни продовжують нищити інфраструктуру регіону. Так, зафіксований обстріл споруд Сєвєродонецького заводу хімічного нестандартизованого обладнання, пошкоджено будівлю І прохідної «Азоту», там майже не залишилось вцілілих адміністративних корпусів. Всього 8 загиблих та 8 поранених серед цивільних.

Донеччина

Обстріли зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, РСЗВ «Град», удари ракетами Х-22, Х-59МК. В епіцентрі обстрілів – Авдіївка, смт. Нью-Йорк, Торецьк, Красногорівка, с. Новоукраїнка, с. Неліпівка, смт. Курдюмівка, смт. Очеретине. Пошкоджено 29 об’єктів: 20 житлових будинків, центр дитячої творчості, приміщення виправної колонії, шахта, амбулаторія, санаторій-профілакторій, підприємство. Один цивільний загинув, двоє постраждали.

Миколаївщина

Сьогодні зранку по Миколаєву було завдано декілька ракетних ударів. Пошкоджено житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури. За попередньою інформацією одна людина загинула, шістьох поранено. Серед поранених є дитина. Наразі ведуться рятувальні роботи. Інформація уточнюється. Також сьогодні зранку – обстріли у Широківській громаді, тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Миколаївський район: вчора о 20:00 вечора – обстріл села Парутине Куцурубської громади. Двоє поранених. Інформація про пошкодження та руйнації уточнюється. Також обстрілів зазнало с. Шевченкове Шевченківської громади, внаслідок чого зайнялися три господарчі будівлі. Деталі щодо наслідків з’ясовується.

Херсонщина

Стабільно напруженою залишається ситуація у окупованих населених пунктах всього Бериславського району. Постійні бойові дії, мародерства, вбивства та поранення мирних жителів, розтрощені будинки, знищена соціальна інфраструктура, заміновані поля, дороги, мости – такі наслідки у більшості сіл Високопільської, Нововоронцовської, Калинівської, Великоолександрівської та інших громад.

Нагадаємо, триває 114-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для розвитку наступу на місто Слов’янськ. Тривають бойові дії за повний контроль над містом Сєвєродонецьк. На Бахмутському напрямку захисники України відбили ворожий штурм у напрямку населеного пункту Золоте. Ворог відійшов. Окупанти спробували висунутись у напрямку населених пунктів Василівка та Берестове. Наші воїни завдали вогневого ураження і змусили ворога тікати.