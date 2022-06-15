Обстріл Харківщини, штурм Сєвєродонецька. Ситуація в регіонах на ранок 15 червня

Все більше людей відмовляються співпрацювати із окупантами та місцевими колоборантами

Ворог обстріляв з «Ураганів» Апостолівську громаду

Відносно спокійно ніч на 15 червня минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

Дніпропетровщина

Ворог обстріляв з «Ураганів» Апостолівську громаду. Житлові квартали. Попередньо, четверо людей загинуло, одну людину поранено. У Новомосковському районі – два ракетні удари. Сильно пошкоджено об’єкт інфраструктури та дачні будинки. Попередньо, без постраждалих.

Харків

Ніч із тривогами та поодинокими обстрілами, постраждалих немає. По області – вночі окупанти обстріляли Чугуївський район, зокрема Чкаловську громаду. Горіли будинки та господарчі будівлі. За попередніми даними, постраждалих немає. Загалом за добу по області шість поранених через обстріли.

Луганщина

Штурмові дії у Сєвєродонецьку. У Лисичанську окупанти обстріляли споруди поблизу колишньої заводу «Донсода» і декілька будинків поблизу. Аналогічна ситуація і в районі «Склозаводу». Щонайменше вісім будинків вчора постраждали в цьому місті. 14 будинків зруйновано в Гірському. У Сєвєродонецьку ворог вкотре поцілив по «Азоту». Зокрема, пошкоджено прохідну підприємства. Знищуються багатоповерхівки, розташовані поблизу. Авіаудари нанесені по Білій Горі, Устинівці та Метьолкіному. Із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню обстріляні Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка, Борівське, Метьолкіне, Біла Гора, Миколаївка, Врубівка. За добу – 8 поранених серед цивільних.

Донеччина

Бойові дії та обстріли населених пунктів російськими окупаційними військами не припиняються. Застосовується стрілецька зброя, танки, артилерія, міномети, РСЗВ «Град», РСЗВ «Смерч». Під вогнем – Авдіївка, Добропілля, смт. Очеретине -2; с. Бердичі, смт. Нью-Йорк; с. Желанне, с. Вірівка. Пошкоджено 42 об’єкти, серед яких 33 приватних житлових будинки, одна багатоповерхівка, залізнична колія, підприємство «УТОС», автобаза та інші. Область залишається без газу і частково – без води й електрики. Ремонтні роботи на водогонах та електромережах тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація. Загинуло двоє, поранено троє цивільних.

Миколаївщина

Російські війська обстрілювали населені пункти Лепетиха та Березнегувате Березнегуватської громади, Шевченкове Шевченківської громади та Лупареве Галицинівської громади. Також обстрілів зазнала Прибужанівська громада Вознесенського району. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Херсонщина

Весь день жителі області повідомляли про числені вибухи та обстріли, зокрема, критична ситуація на всій території Бериславського та деяких населених пунктах Каховського районів. Знову підтверджується інформація про замінування берегів річки Інгулець, мостів, полів. Все більше людей відмовляються співпрацювати із окупантами та місцевими колоборантами, окупанти продовжують захоплення держустанов. Захоплено головний корпус Херсонського державного університету. Критична ситуація у окупантів і з набором інших працівників, наприклад, поліцейських.

Нагадаємо, що триває 112-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують наступальні дії на Слов’янському напрямку і цинічно обстрілюють населені пункти Донбасу. Міністерство внутрішніх справ заявило про загрозу захоплення рашистами одного із міст України наближчим часом.



