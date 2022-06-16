Ракетний удар по Сумщині, обстріл Миколаєва. Ситуація в регіонах на ранок 16 червня

Ворог намагається наступати в Сєвєродонецьку та Тошківці

Відносно спокійно ніч на 16 червня минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

Сумщина

Вчора протягом дня і вчора росіяни обстрілювали прикордонні громади з мінометів та артилерії. Вдень, на ворожій міні неподалік кордону підірвався автомобіль. Троє загиблих, один поранений. Ввечері був ракетний удар по околицям Глухова. П'ять ракет. Один загиблий, шестеро поранених. Вночі – ракетний авіаудар по Садівській громаді. Четверо загиблих, шестеро поранених. Також вранці сьогодні був ракетний авіаудар по Краснопільській громаді і година мінометного вогню. Зруйновані будівлі, пожежі тривають. Наслідки та постраждалі – інформація уточнюється.

Харків

Ніч минула з тривогами та поодинокими обстрілами. Постраждалих по місту немає. По області внаслідок обстрілів Лозівського району одну людину поранено, в Ізюмському районі поранено 4 особи. В Ізюмському напрямку тривають бойові дії.

Луганщина

Ворог намагається наступати в Сєвєродонецьку та Тошківці, спалює села Гірської та Попаснянської громад. Вчора відбили черговий штурм Тошківки, де руйнувань більшає щодня. Як і в Вікторівці, Новоіванівці, Вовчоярівці, Нирковому та інших населених пунктах. Тільки у Гірському за день пошкоджено 12 будинків. Один поранений цивільний.

Донеччина

Активні бойові дії вздовж всієї лінії фронту, вчора ввечері – ракетні удари по віддаленим населеним пунктам Покровськ, Гришине. По Костянтинівці – РСЗО «Ураган». Пошкоджені та зруйновані житлові будинки, метеостанція, промислове підприємство, свиноферма. За добу одна людина загибла, 13 поранено. Продовжується евакуація населення.

Миколаївщина

Вчора вдень російські окупанти обстріляли житловий квартал Миколаєва з реактивних систем залпового вогню, попередньо, системи «Ураган», поцілили у чотириповерховий житловий будинок. Також вчора було обстріляно Широківську громаду. За попередньою інформацією потерпілих немає, зруйновані фермерські склади. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Миколаївський район: Вчора потягом дня обстрілювалося с. Лимани Галицинівської громади, внаслідок чого два будинки згоріли, в інших – вибиті вікна, двері. Потерпілих немає. Після ворожих обстрілів ввечері у с. Лимани зайнялася пожежа пшениці на корені. В результаті ворожих обстрілів вчора у с. Засілля Первомайської громади згорів житловий будинок. Потерпілих немає. Також обстрілу зазнало смт Первомайське, внаслідок чого сталася пожежа житлового будинку.

Херсонщина

Бойові дії тривають на території області, зокрема, кризове становище у населених пунктах Бериславського і Каховського районів: знищені будинки, вбиті та ранені люди, замінована інфраструктура та берег річки, мародерства, викрадення місцевих жителів. Перевіряється інформація щодо мінування берегів Молодіжного пляжу у Херсоні. Критична ситуація в області із забезпеченням медикаментами та гуманітарною допомогою.

Нагадаємо, триває 113-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку противник веде бойові дії уздовж лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку. Ворог не припиняє спроб встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Веде штурм, бої тривають.