Нові могили та колективний душ: Яка ситуація у Маріуполі (фото, відео)

У Маріуполі розпочалася нова хвиля мародерства під офіційною протекцією окупаційної адміністрації

Ситуація в окупованому Маріуполі продовжує погіршуватися. Людям доводиться виживати у надскладних умовах. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами чиновника, окупанти активізують знесення будинків. На його думку, таким чином росіяни намагаються знищити докази своїх злочинів.

«Перші комісії в складі колаборантів та МНС Росії пішли поквартирним обходом. Зачинені квартири у частково вцілілих будинках будуть відкривати задля «обстеження». Нова хвиля мародерства під офіційною протекцією на старті. Людей попереджають про виселення, але маріупольці продовжують жити навіть у під’їздах зі страшними наслідками війни», – йдеться у повідомленні.

Андрющенко також повідомив, що кількість імпровізованих могил більшає. Навіть після ексгумації вони миттєво наповнюються новими загиблими. Рівень смертності залишається надвисоким.

«Будівлю ЛШМП (швидкої допомоги), де планувалось відкриття інфекційного відділення, заплановано на знесення на наступному тижні. Медичне обладнання буде перенесено в сусідню будівлю. Відкриття інфекційного відділення відкладено не менш аніж на 10 днів», – зазначається у повідомленні.

Також в окупованому місті, яке потерпає від браку води, окупанти запустили колективні душові, де містяни можуть помитися. Купання супроводжується звуками російської пропаганди із спеціальних портативних телевізорів.

«Окрім «пункту прийому гігієнічних процедур» біля «Метро» (морг просто неба – «Главком») окупанти відкрили «ПунктьІ ПомьІвки». Колективний душ в чергу під супровід пропаганди зомбомобіля. Немає межі цинізму росіян», – розповів Андрющенко.

Представник маріупольської мерії також зазначив, що керівництво шкіл забороняє підліткам, що навчались в україномовних школах використовувати українську навіть на перервах.

«Не соромлячись, колабораційний директорат шкіл відкрито погрожує «наслідками для дітей та батьків», якщо буде чути в спілкуванні українську. Денацифікація не всіх рівнях за кращими прикладами СРСР», – наголосив він.

Чиновник також розповів, що адміністрація окупантів планує запровадити з 1 серпня платний проїзд. Озвучена вартість квітка – 18 рублів (9 гривень). Транспорт (всі 12 автобусів плюс чотири від росіян) працюють за «графіком». Пауза між посадками складає від двох до чотирьох годин.

«Три гривні економії ціною знищення транспортної системи – ціна справжньої економії Росії. Немає майбутнього в Маріуполі при Росії», – додав він.

Як повідомлялося, в окупованому Маріуполі спостерігається тенденція збільшення захоронень у дворах будинків і підготовки нових могил мешканцями.

Рашисти заборонили маріупольцям виїжджати з міста.

Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.