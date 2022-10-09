Обстріл Чернігівщиніи: під час збору грибів загинув чоловік

Місцевий житель загинув під час збору грибів

31-річний чоловік отримав осколочні поранення в ліву лопатку

У Чернігівській області внаслідок російського обстрілу у лісі загинув чоловік під час збору грибів. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ» у соціальній мережі Facebook.

«Російська армія вбила жителя Чернігівщини, який збирав в лісі гриби», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, близько 18:20 сьогодні жителі селища Мощенка, що на Чернігівщині, повідомили про виявлення в лісі тіла 31-річного чоловіка.

«На місці події з’ясувалося, що місцевий житель селища отримав осколочні поранення в ліву лопатку. Вочевидь, внаслідок обстрілу російською артилерією, про який ми повідомляли раніше», – сказано у повідомленні.

Тіло загиблого евакуйовано до місця проживання представниками Національної поліції.

«Вкотре звертаємося до всіх жителів регіону, особливо прикордонних районів, які потерпають від систематичних обстрілів з боку РФ, та закликаємо уникати прогулянок в ліс з будь-яких причин!», – наголошується у повідомленні.