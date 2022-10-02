Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Пішли по гриби: у лісі на Чернігівщині знайдено тіла чотирьох чоловіків (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Пішли по гриби: у лісі на Чернігівщині знайдено тіла чотирьох чоловіків (фото)
На місці працює поліція, рятувальники та піротехніки
Кирило Тимошенко/Telegram

Авто з чотирма чоловіками, ймовірно, підірвалося на міні

У лісі на Чернігівщині знайшли тіла чотирьох чоловіків, які, ймовірно, підірвалися на міні. Про це повідомив радник засупник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«З’явилося повідомлення про зникнення чотирьох чоловіків, які поїхали збирати гриби. На пошуки вирушили співробітники ДСНС. В районі села Шестовиця знайшли тіла загиблих та автомобіль, який імовірно підірвався на міні», – йдеться в повідомленні.

Пішли по гриби: у лісі на Чернігівщині знайдено тіла чотирьох чоловіків (фото) фото 1
Пішли по гриби: у лісі на Чернігівщині знайдено тіла чотирьох чоловіків (фото) фото 2

Зараз на місці працює поліція, рятувальники та піротехніки. 

«Не забувайте про небезпеку, яку залишили по собі окупанти. Жодні гриби або пікніки в лісі не вартують вашого життя. Користуйтеся рекомендаціями ДСНС», – додав Тимошенко.

Пішли по гриби: у лісі на Чернігівщині знайдено тіла чотирьох чоловіків (фото) фото 3

Раніше повідомлялося, що в Охтирському районі на Сумщині підірвався на ворожій міні автомобіль зв'язківців, внаслідок чого водій загинув і троє працівників зазнали поранень.

Нагадаємо, триває 221-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник і надалі зосереджує зусилля на спробах окупації Донецької області, утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Теги: окупанти війна ліс Чернігівщина

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Охтирському районі на ворожій міні підірвався автомобіль зв'язківців
На Сумщині на ворожій міні підірвалось авто: є загиблий і поранені
Сьогодні, 11:29
Мінна небезпека на деокупованих територіях залишається високою
Харківщина: на мінах підірвалися шість цивільних
19 вересня, 10:56
У Маріуполі цивільні знову підірвались на міні
У Маріуполі цивільні знову підірвались на міні
9 вересня, 01:40

Події в Україні

Звільнена з полону медикиня Мар’яна Мамонова виписалася з пологового
Звільнена з полону медикиня Мар’яна Мамонова виписалася з пологового
У Балаклії підірвався на міні автомобіль швидкої допомоги
У Балаклії підірвався на міні автомобіль швидкої допомоги
Ворог обстріляв цивільні будинки на Донеччині: є загиблі (фото)
Ворог обстріляв цивільні будинки на Донеччині: є загиблі (фото)
Пішли по гриби: у лісі на Чернігівщині знайдено тіла чотирьох чоловіків (фото)
Пішли по гриби: у лісі на Чернігівщині знайдено тіла чотирьох чоловіків (фото)
Окупанти вкотре обстріляли Слов'янськ
Окупанти вкотре обстріляли Слов'янськ
Зеленський заявив про повне звільнення Лимана (відео)
Зеленський заявив про повне звільнення Лимана (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
231K
Український священник засвітився в Кремлі під час виступу Путіна (фото)
91K
Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд Україні
68K
Настоятеля Києво-Печерської лаври зупинили на кордоні з церковними цінностями, – ЗМІ
50K
Коротко про ядерний удар і лиманський котел
26K
Окупанти відповіли МАГАТЕ, навіщо викрали гендиректора ЗАЕС Мурашова
25K
Підкріплення немає. Терорист Гіркін в істериці через оточення військ РФ у Лимані

Новини

Порошенко з Польщі відправив партію британських вантажівок для ЗСУ
Вчора, 10:54
ЗСУ уразили 11 ворожих пунктів управління різного рівня – Генштаб
Вчора, 06:56
П'ять хороших новин 30 вересня, які наближають перемогу
30 вересня, 21:15
Порошенко закликав владу подати заявку від України на вступ до НАТО
30 вересня, 13:16
ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб
30 вересня, 07:19
П'ять хороших новин 29 вересня, які наближають перемогу
29 вересня, 21:00

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
29 вересня, 18:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту