Пішли по гриби: у лісі на Чернігівщині знайдено тіла чотирьох чоловіків (фото)

Авто з чотирма чоловіками, ймовірно, підірвалося на міні

У лісі на Чернігівщині знайшли тіла чотирьох чоловіків, які, ймовірно, підірвалися на міні. Про це повідомив радник засупник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«З’явилося повідомлення про зникнення чотирьох чоловіків, які поїхали збирати гриби. На пошуки вирушили співробітники ДСНС. В районі села Шестовиця знайшли тіла загиблих та автомобіль, який імовірно підірвався на міні», – йдеться в повідомленні.

Зараз на місці працює поліція, рятувальники та піротехніки.

«Не забувайте про небезпеку, яку залишили по собі окупанти. Жодні гриби або пікніки в лісі не вартують вашого життя. Користуйтеся рекомендаціями ДСНС», – додав Тимошенко.

Раніше повідомлялося, що в Охтирському районі на Сумщині підірвався на ворожій міні автомобіль зв'язківців, внаслідок чого водій загинув і троє працівників зазнали поранень.

Нагадаємо, триває 221-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник і надалі зосереджує зусилля на спробах окупації Донецької області, утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.