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ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів в районі Чернігівки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів в районі Чернігівки
За минулу добу підтверджено ураження 22 районів зосередження озброєння та військової техніки
фото ілюстративне

Внаслідок атаки ЗСУ близько 50 окупантів отримали поранення

Українські захисники знищили рашистський склад з боєприпасами у Запорізькій області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Противник продовжує зазнавати втрат на українській землі в результаті ефективних дій Сил оборони. Підтверджено знищення складу боєприпасів після вогневого ураження 30 вересня в районі населеного пункту Чернігівка Запорізької області та поранення близько 50 осіб», – йдеться в повідомленні.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 29 ударів. Підтверджено ураження опорного пункту противника, 22 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також шість зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили два БпЛА.

Раніше повідомлялося, що військові частини в окупованому Криму переведені на повну бойову готовність.

Нагадаємо, триває 221-ша перша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник і надалі зосереджує зусилля на спробах окупації Донецької області, утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Теги: військові ворог Генштаб Запоріжжя окупанти ЗСУ

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