У Чернівецькій області стався землетрус

За класифікацією вчорашній землетрус відноситься до невідчутних

Епіцентр землетрусу був у районі міста Новодністровськ, на глибині чотирьох кілометрів

У Чернівецькій області вчора, 6 жовтня, стався землетрус магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Зазначається, що епіцентр землетрусу був у районі міста Новодністровськ, на глибині чотирьох кілометрів.

«За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей. Струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами», – йдеться у повідомленні.

Останні землетруси з території Чернівецької області були зареєстровані 5 лютого та два землетруси 14 березня 2021 року з магнітудами 2,1, 2,1 та 2,2 відповідно.

Нагадаємо, у середу, 7 вересня, в Івано-Франківській області стався землетрус магнітудою 2,2 за шкалою Ріхтера.