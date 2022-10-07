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У Чернівецькій області стався землетрус

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Чернівецькій області стався землетрус
За класифікацією вчорашній землетрус відноситься до невідчутних
фото ілюстративне

Епіцентр землетрусу був у районі міста Новодністровськ, на глибині чотирьох кілометрів

У Чернівецькій області вчора, 6 жовтня, стався землетрус магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Зазначається, що епіцентр землетрусу був у районі міста Новодністровськ, на глибині чотирьох кілометрів.

«За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей. Струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами», – йдеться у повідомленні.

У Чернівецькій області стався землетрус фото 1

Останні землетруси з території Чернівецької області були зареєстровані 5 лютого та два землетруси 14 березня  2021 року з магнітудами  2,1, 2,1 та 2,2 відповідно. 

Нагадаємо, у середу, 7 вересня, в Івано-Франківській області стався землетрус магнітудою 2,2 за шкалою Ріхтера.

Теги: Чернівці землетрус

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