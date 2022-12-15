Обстріл Херсонщини та удар по Харківщині: яка ситуація в регіонах

Сьогодні зранку ворог знову обстріляв Нікопольщину

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградськїй, Одеській, Хмельницькій, Чернівецькїй, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Житомирщині, Київщині та Черкащині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Чернігівщина

За минулу добу – обстріли із мінометів: Корюківський, Новгород-Сіверський райони, всього 49 вибухів. Без втрат та руйнувань.

Сумщина

Протягом дня ворог із мінометів обстріляв Путивльську громаду. Було 14 прильотів. Вчора зранку три ворожі міни розірвалися на околицях Середино-Будської громади. В обох випадках – без жертв і руйнувань.

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Запорізька

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Темирівка, Степове, Малі Щербаки, Кам'янське, Оріхів, Новоданилівка, Дорожнянка, Малинівка, Білогір'я, Ольгівське, Чарівне, Степногірськ. Надійшло 11 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів рф. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Дніпропетровщина

Сьогодні зранку ворог знову обстріляв Нікопольщину. Під удар потрапила Червоногригорівська громада. Попередньо, люди не постраждали. Наслідки з’ясовуються. Вночі росіяни обстріляли з «Градів» та важкої артилерії Мирівську та Марганецьку громади на Нікопольщині. Без жертв. Пошкоджені приватні будинки та господарські споруди. Деталі уточнюються. На місці обстрілів представники ДСНС продовжують обстеження територій.

Харківщина

Минулої доби ворог продовжував наносити удари по Куп’янському напрямку. Окупанти обстрілювали позиції наших військових в районах населених пунктів Червона Зоря, Красне, Стариця, Дворічна та Новомлинськ. У смт Ківшарівка Куп’янського району 63-річна жінка отримала осколкове поранення. Госпіталізована в середньому стані. Вночі у м. Куп’янськ в результаті обстрілу із ЗРК С-300 пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Також у Куп’янському районі зранку через ворожі обстріли горіла двоповерхова адмінбудівля. Жертв та постраждалих немає. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Луганщина

Росіяни з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії відкривали вогонь по Макіївці, Площанці, Невському, Діброві і Червонопопівці на Лиманському напрямку. На Куп’янському напрямку від ворога постраждали Новоселівське та Стельмахівка. Українська авіація протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та п'ять ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Майже щодня найбільші втрати росіяни несуть на Лиманському та Бахмутському напрямках.

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Донеччина

Впродовж ночі – обстріли позицій та окраїн Торецької громади з важкого озброєння та стрілецької зброї. Ситуація напружена, але контрольована в районі селищ Озорянівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Північне, Південне, Шуми, Дружба, Магдалинівка та м.Залізне. Важка ситуація поблизу Бахмута та Авдіївки.

За минулу добу на Донеччині: двоє загиблих, четверо поранених.

Миколаївщина

Сьогодні зранку під ворожим обстрілом була Чорноморська громада. Пошкоджено об’єкт інфраструктури. Постраждалих немає. Вчора вдень ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії та береговій зоні Очаківської громади. Без жертв та постраждалих. Також громада зазнала масованих артилерійських ударів сьогодні о 06:00 та 07:05. Зруйновано та пошкоджено об’єкти інфраструктури. Попередньо постраждалих немає. Наслідки уточнюються.

Херсонщина

Ворог продовжує обстрілювати Херсонщину. Гатить з артилерії, танків, мінометів, РСЗВ по мирних населених пунктах області. За інформацією ГШ ЗСУ, постраждали райони населених пунктів Нововоронцовка, Осокорівка, Новотягинка, Токарівка, Янтарне і місто Херсон. За наявною інформацією, окупанти замінували дачні ділянки та узбережжя річок Конка і Чайка в межах Олешківської міської територіальної громади Херсонської області. Рашисти обстріляли Дніпровський район Херсона. Ворожі снаряди влучили в житлові будинки. Загинула восьмирічна дитина. Ще одну жінку російський обстріл застав дорогою додому. Від отриманих поранень вона загинула на місці. Двоє людей дістали поранення середнього та тяжкого ступеня важкості.

Минулої доби рашисти з реактивних систем залпового вогню вдарили по середмістю Херсона. Снаряди поцілили у будівлю Херсонської ОВА – пошкоджені два поверхи. За попередньою інформацією, постраждалих немає. В області триває робота, аби повернути нормальне життя на звільнену Херсонщину, надходить гуманітарна допомога.

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Триває 295-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському, Лиманському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України.