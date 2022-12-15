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РФ хоче зняти відповідальність з окупантів за кримінальні злочини в Україні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
РФ хоче зняти відповідальність з окупантів за кримінальні злочини в Україні
Держдума РФ ухвалює злочинні закони
фото з відкритих джерел

Держдума пропонує не карати за кримінальні злочини в Україні, які були скоєні заради «захисту інтересів Росії»

Держдума Росії ухвалила в першому читанні законопроєкт, який знімає кримінальну відповідальність за злочини, скоєні на окупованих територіях України в тому випадку, якщо вони були скоєні заради «захисту інтересів Росії».

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що закон стосуватиметься дій на територіях, підконтрольних угрупованням «ДНР» і «ЛНР», а також у Херсонській і Запорізькій областях до 30 вересня 2022 року – тобто на територіях, про анексію яких 30 вересня оголосила Росія. Які саме кримінальні злочини повинні трактуватися як скоєні на користь Росії, у документах не зазначено.

Автори законопроєкту – член ради федерації Андрій Клішас і депутат Павло Крашенинников.

На ухвалення законопроєкту у першому читанні звернуло увагу юридичне видання «Адвокатська вулиця». Один із його експертів, юрист Михайло Беньяш вважає, що подібна норма дозволяє суддям звільнити від відповідальності будь-якого злочинця і відкриває величезні можливості для корупційних схем. «Країна по суті заявляє: «Здійснюйте будь-які злочини на захист моїх інтересів, я вам все пробачу». Це просто дикість», – сказав Беньяш.

Виконавча директорка правозахисного центру «Меморіал» Анастасія Гаріна наголосила, що у законопроєкті не уточнюється, які злочини можуть бути виправдані державною користю.

Крім того, згідно із законопроєктом на окупованих територіях не передбачається дії судів присяжних як мінімум до 2027 року. Також Росія відмовляється від відшкодування збитків, яких жителі територій зазнали до оголошення анексії.

Нагадаємо, російська влада вирішила обмежити права росіян, які втекли від мобілізації. Найближчим часом до Держдуми внесуть законопроєкт, який передбачає обмеження на віддалену роботу для росіян, які виїхали з країни. 

Джерело
Теги: кримінал злочин окупація окупанти росія війна

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