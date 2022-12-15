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Вибухи в Кадіївці: прилетіло в казарму окупантів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вибухи в Кадіївці: прилетіло в казарму окупантів
фото ілюстративне

За останній тиждень на окупованій території Луганської області «бавовна» відбувається майже через день

У тимчасово окупованій Кадіївці на Луганщині вночі прогриміли потужні вибухи. Згодом стало відомо, що прилетіло в казарму з особовим складом росіян. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

«За останній тиждень, як мінімум, якраз на окупованій території Луганської області «бавовна» відбувається майже через день. Це або казарми, в основному. Або склади з боєкомплектами. В даному випадку це якраз розташування особового складу», – розповів Гайдай.

Нагадаємо, що всьогодні вночі «бавовна» лунала і в Росії. Зокрема, вибухи прогриміли у російському Курську. Очевидці зазначають, що вибухи лунали з боку аеродрому та публікують у соціальних мережах відео.

Також у Східному Сибіру вибухнув найбільший нафтопереробний завод.

Раніше повідомлялось, що удари по російських аеродромах це не просто знищення щонайменше двох російських бомбардувальників, це сигнал Москві, що у Києва тепер є технології для того, щоб завдати удару.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данілов анонсував нові пожежі на території Росії.

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Теги: ЗСУ Україна окупанти росія війна Луганщина

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