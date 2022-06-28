Обстріл лисичан, які набирали воду: кількість жертв збільшилась

Відомо про 10 загиблих

Росіяни із реактивних систем залпового вогню обстріляли лисичан, які набирали питну воду. Станом на ранок відомо вже про 10 загиблих та 21 пораненого. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

«Вісім людей загинули на місці, серед них одна дитина. Ще 21 особу поранено. Травми різного ступеню тяжкості. Людей госпіталізовано до лікарні у Краматорську. Стало відомо ще про двох загиблих місцевих жителів. Одна із жінок померла в медзакладі Краматорська, куди її доставили два дні тому. Ще одну жінку знайшли в Лисичанську вже без ознак життя», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти штурмують Лисичанськ із південного та південно-західного напрямків. Зараз тривають бойові дії між Вовчоярівкою та нафтопереробним заводом. Вони намагаються блокувати місто з цієї сторони та заволодіти транспортним сполученням із Донеччиною.

«Водночас російська армія продовжує нищити місто. Цілеспрямовано обстріляні три насосні станції, одна з яких розташована в Новодружеську. Зруйновані два мости, автомобільний тунель, який з’єднував дві окремі частини міста. Ворог ще раз вдарив по ймовірному скупченню людей, обстрілявши територію ринку. Йде тотальне знищення жителів Луганщини росіянами», – додав голова ОВА.

Пошкоджень багатоповерхівок та приватних садиб за добу 27 червня дуже багато. Окремі райони міста обстріляні по декілька разів. За можливістю, будинки обстежуються на наявність жертв.

Нагадаємо, вчора у Лисичанську, коли мирне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу людей з РСЗВ «Ураган». Серед загиблих – хлопець 2007 року народження, серед поранених – хлопець 2008 року народження.

До слова, триває 125-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує наступ на напрямку Ізюм – Слов’янськ і штурмові дії на південній околиці Лисичанського НПЗ.