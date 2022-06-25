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    Події в Україні

    Російські вбивці завдали авіаудару по Лисичанську (фото)

    Села Синецький та Павлоград, територія Сєвєродонецького об&rsquo;єднання &laquo;Азот&raquo; та &laquo;Склопластика&raquo; потерпали від артилерії - Російські вбивці завдали авіаудару по Лисичанську (фото)
    Села Синецький та Павлоград, територія Сєвєродонецького об’єднання «Азот» та «Склопластика» потерпали від артилерії
    фото: Сергій Гайдай/Telegram

    Сєвєродонецьк потерпав від артилерії

    Російські вбивці продовжують атакувати Лисичанськ та гатити по Сєвєродонецьку, повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «24 червня росіяни атакували промзону Сєвєродонецька, намагалися зайти у Лисичанськ із півдня та блокувати місто. По Лисичанську завдали авіаудар. Сєвєродонецьк потерпав від артилерії. Зокрема, села Синецький та Павлоград, територія Сєвєродонецького об’єднання «Азот» та «Склопластика». Також обстріляні Вовчоярівка, Білогорівка та Лоскутівка», – зазначив Гайдай.

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    Російські вбивці завдали авіаудару по Лисичанську (фото)
    Російські вбивці завдали авіаудару по Лисичанську (фото)
    Російські вбивці завдали авіаудару по Лисичанську (фото)
    Російські вбивці завдали авіаудару по Лисичанську (фото)
    Російські вбивці завдали авіаудару по Лисичанську (фото)

    Водночас у Дніпрі рятують життя двох дітей із Малорязанцевого. До лікарні потрапили всі три члени родини, серед яких діти 2012 та 2016 років. Всі троє отримали поранення у четвер, 23 червня. Напередодні у Лисичанську також вдалося виявити тіло чоловіка, який загинув унаслідок ворожого обстрілу.

    У районах Метьолкіного, Сиротиного та Воронового, за словами Гайдая, окупанти проводять штурмові дії аби витиснути підрозділі українських військових із зазначених районів.

    Нагадаємо, за повідомленням Генштабу, на Сєвєродонецькому напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної артилерії райони населених пунктів Лисичанськ, Спірне та Вовчоярівка. Завдали авіаудару в районі Лисичанська, намагалися блокувати місто з півдня.

    З метою витіснення наших підрозділів ворог вів штурмові дії в районах населених пунктів Метьолкіне, Сиротине та Воронове.

    Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії. Посилюється партизанський рух на тимчасово захоплених територіях.

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    Теги: росія окупанти діти війна військові Україна місто окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Російські вбивці завдали авіаудару по Лисичанську (фото)