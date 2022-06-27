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    Новини

    Окупанти з «Ураганів» розстріляли жителів Лисичанська, які набирали воду: є жертви

    Просто набирали воду: росіяни обстріляли з &laquo;Ураганів&raquo; натовп лисичан - Окупанти з «Ураганів» розстріляли жителів Лисичанська, які набирали воду: є жертви
    Просто набирали воду: росіяни обстріляли з «Ураганів» натовп лисичан
    фото: кадр з відео

    Щонайменше вісім загиблих та понад 20 поранених

    У Лисичанську рашисти розстріляли натовп жителів, які набирали підвезену воду. Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

    «Сьогодні у Лисичанську, коли мирне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу людей з РСЗВ «Ураган». Восьмеро лисичан загинули, 21 особу доставлено до лікарні, з них п’ятеро, після отримання меддопомоги, залишилися в Лисичанську», – розповів очільник області.

    За його словами, 16 людей було евакуйовано до лікарень в інші регіони.

    «Серед загиблих – хлопець 2007 року народження, серед поранених – хлопець 2008 року народження», – додав Гайдай.

    Раніше повідомлялося, що після захоплення Сєвєродонецька ворожа армія зосередила усі сили на захопленні останньої фортеці Луганщини – Лисичанська.

    Авіаудари завдано по місту, а також в районі Білої Гори. Руйнувань багато – Лисичанськ вже майже не впізнати. На землі лежить телевізійна вежа, серйозно пошкоджено автомобільний міст, є потрапляння снарядів в будинки, будівлю СБУ тощо.

    Крім цього, окупанти ведуть бої в межах самого Лисичанська і досягли шахти та желатинової фабрики на околиці міста.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна населення окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Окупанти з «Ураганів» розстріляли жителів Лисичанська, які набирали воду: є жертви