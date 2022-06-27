Окупанти з «Ураганів» розстріляли жителів Лисичанська, які набирали воду: є жертви

Щонайменше вісім загиблих та понад 20 поранених

У Лисичанську рашисти розстріляли натовп жителів, які набирали підвезену воду. Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Сьогодні у Лисичанську, коли мирне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу людей з РСЗВ «Ураган». Восьмеро лисичан загинули, 21 особу доставлено до лікарні, з них п’ятеро, після отримання меддопомоги, залишилися в Лисичанську», – розповів очільник області.

За його словами, 16 людей було евакуйовано до лікарень в інші регіони.

«Серед загиблих – хлопець 2007 року народження, серед поранених – хлопець 2008 року народження», – додав Гайдай.

Раніше повідомлялося, що після захоплення Сєвєродонецька ворожа армія зосередила усі сили на захопленні останньої фортеці Луганщини – Лисичанська.

Авіаудари завдано по місту, а також в районі Білої Гори. Руйнувань багато – Лисичанськ вже майже не впізнати. На землі лежить телевізійна вежа, серйозно пошкоджено автомобільний міст, є потрапляння снарядів в будинки, будівлю СБУ тощо.

Крім цього, окупанти ведуть бої в межах самого Лисичанська і досягли шахти та желатинової фабрики на околиці міста.