ЗСУ можуть звільнити Херсон наступного тижня: оцінка західних військових

ЗСУ можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра наступного тижня

Українські сили прорвали лінію фронту в Херсонській області на початку місяця, що стало найбільшим просуванням ЗСУ на півдні країни з початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому.

За оцінками західних військових, ЗСУ можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра наступного тижня, повідомляє Financial Times.

«Україна може звільнити Херсонську область до Дніпра вже наступного тижня», – цитує західних військових FT.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. ЗСУ продовжують успішний напрямок на південному фронті.

Нагадаємо, триває 232-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій та рубежів оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.