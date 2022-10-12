Надання Україні систем ППО. Глава Пентагону виступив з заявою

Ллойд Остін запевнив, що США роблять усе можливе, аби доставити в Україну системи протиповітряної оборони якнайшвидше

США планують надати Україні системи протиповітряної оборони настільки швидко, наскільки це фізично можливо. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час брифінгу.

«Системи будуть надані настільки швидко, наскільки ми фізично зможемо їх туди доставити. Тому, як я вже сказав раніше, ми зосереджуємося на цьому, і ми надамо наявні у нас системи – які наявні у таких країн, як Німеччина», – сказав Остін.

Очільник Пентагону також зазначив, що США спробують забезпечити додаткові боєприпаси до наявних систем, які вже використовують ЗСУ.

Нагадаємо, 10 жовтня на тлі масованих ворожих ударів президент США Джо Байден пообіцяв передати Україні передові системи ППО.

Міністр оборони США Ллойд Остін раніше заявив, що українські війська за підтримки наданого Заходом озброєння змінили динаміку війни.

Також нагадаємо, що 12-13 жовтня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося чергове засідання контактної групи з оборони нашої країни, так званий «Рамштайн-6». Для участі в засіданні до Брюсселя прибули голова Пентагону Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк А. Міллі.