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Адмінбудівлю зруйновано вщент: мер показав наслідки обстрілу Миколаєва (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Адмінбудівлю зруйновано вщент: мер показав наслідки обстрілу Миколаєва (відео)
Окупанти обстріляли Миколаїв ракетами С-300
скрін з відео

Пошкоджень зазнало приміщення хлібопекарні, один працівник дістав легкі поранення

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич показав наслідки нічного обстрілу міста. Відомо, що практично вщент зруйнована трьохповерхова адмінбудівля. Поряд вибуховою хвилею та уламками зачепило новобудову. 

«Із самого ранку тут лад наводять комунальники, вони розчищають проїзд та пішохідні зони від уламків і сміття. Працівники адміністрації району фіксують наслідки обстрілів», – йдеться в повідомленні.

Також пошкоджень зазнало приміщення хлібопекарні. Один працівник дістав легкі поранення. За даними військової адміністрації, по місту ударили із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Як повідомлялося, російські загарбники атакували Миколаїв 28 жовтня близько 2:00.

Нагадаємо, триває 247-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Андріївка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Времівка, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Мар’їнка, Невельське, Новобахмутівка, Первомайське, Яковлівка Донецької області. 

Детальніше про ситуацію в регіонах станом на ранок 28 жовтня читайте тут.

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Теги: війна росія окупанти Україна Миколаїв

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