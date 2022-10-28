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Рашисти вночі били по Миколаєву з С-300: влучили в пекарню та адмінбудівлю 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рашисти вночі били по Миколаєву з С-300: влучили в пекарню та адмінбудівлю 
Окупанти стріляють по обласному центру та населених пунктах регіону 
фото ілюстративне, з відкритих джерел

Постраждала людина, є руйнування 

Вночі, 28 жовтня, близько 2:00 Миколаїв зазнав обстрілів із зенітно-ракетного комплексу С-300. Внаслідок ракетного удару зруйновано трьохповерхову адміністративну будівлю та пошкоджено поряд розташовану багатоповерхову новобудову. Також пошкоджень зазнала хлібопекарня. Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Внаслідок обстрілу одна людина отримала легкі поранення.

Ситуація в області:

  • учора, 27 жовтня, удень ворог завдавав ударів по території аквазони Очаківської громади. Постраждалих немає.
  • 27 жовтня близько 22:00  були обстріли околиць Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.
  • Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджених житлових будинків уточнюється.
  • ️У Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно. 

Також Нікопольських район Дніпропетровщини всю ніч потерпав від російських «Градів» та важкої артилерії. Окупанти накрили вогнем три громади: Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську. Серед людей постраждалих немає.

У Нікополі пошкоджені з десяток багатоповерхових та приватних будинків. Обірвані лінії електропередач.

Нагадаємо, триває 247-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Андріївка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Времівка, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Мар’їнка, Невельське, Новобахмутівка, Первомайське, Яковлівка Донецької області. 

Теги: поранення Миколаїв ворог

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