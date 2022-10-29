Обстріл Миколаївщини: зазнали поранень чотири людини

Тривають обстріли цивільних об'єктів Миколаївщини

Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаївську область, внаслідок чого зазнали поранень четверо мирних жителів. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«28 жовтня о 10:30 ворог обстріляв населений пункт Галицинівської громади (Миколаївський район – ред.). Внаслідок чого чотири людини отримали поранення. Також пошкоджено лінію електропередач. Протягом години електропостачання було відновлено», – розповів Кім.

Також 28 жовтня мінометним вогнем ворог обстрілював портову акваторію Очакова. Постраждалих немає.

У Баштанськоу районі тривають обстріли території та населених пунктів Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

28 жовтня населений пункт Широківської громади зазнав п’ять обстрілів, 29 жовтня о 05:30 окупанти знову по ньому вгатили. Внаслідок чого зруйновано два житлові будинки, ще три – пошкоджено (уламками вибито вікна та пошкоджено дахи). Постраждалих немає.

Нагадаємо, російські загарбники атакували Миколаїв 28 жовтня близько 2:00.

Наразі обстановка в Південнобузькій операційній зоні досить складна та динамічна, але контролюється Силами оборони. У Бериславському і Миколаївському районах знищено три склади боєприпасів.