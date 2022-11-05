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Обстріл Нікополя: стали відомі наслідки нічної атаки (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Обстріл Нікополя: стали відомі наслідки нічної атаки (фото)
У Нікополі внаслідок обстрілу зайнялися дві пожежі
фото: Валентин Резніченко/Facebook

Уночі військові збили ворожий дрон над Дніпропетровщиною

У ніч на 5 листопада російські окупанти накрили Нікопольський район Дніпропетровщини вогнем із «Градів» та важкої артилерії. Стріляли з тимчасово окупованого Енергодара по трьох громадах: Червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Найбільше дісталося Нікополю. На нічне місто ворог скерував майже 40 снарядів. Зайнялися дві пожежі. Вогнеборці полум’я уже утихомирили», – розповів він.

У результаті ударів понівечені близько півтора десятка багатоповерхових та приватних будинків, господарчі споруди та газопровід.

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Російські снаряди поцілили і по місцевому ліцею, промисловому та транспортному підприємствах. Пошкоджені виробничі потужності та майно.

Постраждалих немає.

Резніченко також повідомив, що військові з повітряного командування «Схід» знищили ще один ворожий дрон «Шахед». Збили курсуючий боєприпас у Синельниківському районі.

Як повідомлялося, у ніч на 5 листопада у Нікополі було чути вибухи.

Теги: Дніпропетровщина обстріл війна окупанти росія

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