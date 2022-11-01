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У Нікополь прилетіло 40 снарядів: наслідки нічного терору (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Нікополь прилетіло 40 снарядів: наслідки нічного терору (фото)
У місті понівечені 14 багатоповерхових та приватних будинків
фото: Валентин Резніченко/Facebook

Окупанти били з «Градів» та важкої артилерії по Нікопольщині

У ніч на 1 листопада російські окупанти накрили вогнем Нікопольський район Дніпропетровщини. Били з «Градів» та важкої артилерії по двох громадах: Нікопольській та Марганецькій. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За попередніми даними, постраждалих немає.

У Нікополь прилетіло 40 російських снарядів. У місті понівечені 14 багатоповерхових та приватних будинків, дитячий садок, аптека, перукарня, магазини та приміщення банку.

У Нікополь прилетіло 40 снарядів: наслідки нічного терору (фото) фото 1
У Нікополь прилетіло 40 снарядів: наслідки нічного терору (фото) фото 2
У Нікополь прилетіло 40 снарядів: наслідки нічного терору (фото) фото 3

У Марганецькій громаді обстріли пошкодили лінію електропередач і знеструмили насосну станцію водоканалу.

Понад 40 тис. сімей лишилися без води, понад 10 тис. - без світла.

«Енергетики працювали усю ніч. І все полагодили. Люди зі світлом. Насосна станція стала до роботи. Вода незабаром повернеться в оселі», – повідомив Резніченко.

Як повідомлялося, вночі 1 листопада у Дніпрі після оголошення повітряної тривоги прогримів вибух, а згодом на місці прильоту виникла пожежа.

Теги: Дніпропетровщина обстріл війна окупанти росія

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