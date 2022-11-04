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На Дніпропетровщині співробітники СБУ напали на журналістів (відео)

Надія Клочко
glavcom.ua
На Дніпропетровщині співробітники СБУ напали на журналістів (відео)
Журналісти зазнали нападу під час висвітлення акції протесту
скріншот із відео

Журналісти висвітлювали акцію протесту на фабриці у Жовтих Водах

Співробітники СБУ у Жовтих Водах на Дніпропетровщині здійснили напад на чотирьох журналістів, серед яких кореспонденти інформаційного порталу «СтопКор» та телеканалу «Прямий». Комітет захисту журналістів закликав українську владу негайно розслідувати напад правоохоронців на журналістів, які висвітлювали акцію протесту у Жовтих Водах на Дніпропетровщині, і гарантувати безпеку для представників преси.

«Насильство проти представників преси під час їхньої роботи є неприйнятним і не може залишатися безкарним. Українська влада має негайно встановити та притягнути до відповідальності службових осіб, які перевищили службові повноваження щодо журналістів «Прямого» та «СтопКору», – заявила координаторка програм CPJ у Європі та Центральній Азії Гульноза Саїд.

Працівники СБУ розігнали мирний мітинг за відновлення роботи тютюнової фабрики, який висвітлювала також і знімальна група «Прямого». Журналістка й оператор «Прямого» розповіли подробиці інциденту в Жовтих Водах Дніпропетровської області.

«Коли зайшли працівники СБУ, вони сказали всім стороннім покинути територію. До мене підійшов хтось зі співробітників СБУ, спитав хто я. Я представився – хто і з якого каналу. У відповідь мені сказали, що знімання заборонене, бо проходять слідчі дії. Я попросив цю людину представитись і показати документи. У відповідь мені ще раз сказали покинути територію. Потім хтось із силовиків наказав виставити мене за територію. Я пішов на вихід, зробив кілька кроків і мене почали підганяти зі словами «Іди швидше», – розповів оператор Олександр Дубина.

За словами оператора, працівники СБУ підганяли його на вихід з території фабрики ударами по голові, спині й ногах. Ба більше, правоохоронці розбили його камеру. Олександру допоміг один з працівників фабрики, якого також побили. Дісталося й журналістці Галині Федорченко, яку працівники СБУ притиснули до стіни.

«Потім працівники фабрики сказали, що під’їхали авто з силовиками. Усі працівники почали збиратися внизу на центральному вході. Я на шию вдягла посвідчення преси. Люди у формі підійшли до воріт і кричали: «Сторонні покиньте території, ви заважаєте слідству». Працівники кричали «ганьба», вимагали показати документи, на якій підставі ті приїхали. Ніхто не показав. Силовики болгаркою почали різати ворота», – поділилась вона.

Відомо також, що вночі з 1 на 2 листопада внаслідок нападу тілесних ушкоджень було завдано журналістці Олександрі Сербін та оператору інформаційного «СтопКор».

Також у мережі оприлюднили кадри побиття оператора телеканалу «Прямий» співробітниками силових органів у Жовтих Водах на Дніпропетровщині. На відео видно, як правоохоронець б’є по шиї оператора телеканалу. В останнього – камера в руках. Потім інший силовик відбирає в медійника кіноапарат. Згодом спецпризначенець з жовтою пов‘язкою на руці завдає удару ногою представнику ЗМІ. При цьому весь процес побиття супроводжується нецензурною лексикою з боку представників правоохоронних органів.

Національна спілка журналістів України також виступила з заявою та попросила Нацполіцію розслідувати факт перешкоджання в роботі журналістам у Жовтих Водах 2 листопада.

Нагадаємо, 1 жовтня під час акції протесту під стінами посольства Росії в Кишиневі невідомий вибив з рук журналістки видання «Главком» телефон, на який велася зйомка. Чоловік вимагав припинити акцію протесту. Згодом стало відомо, що поліція Молдови оштрафувала чоловіка, який 1 жовтня напав на журналістку «Главкома» біля російського посольства. 

Теги: Дніпропетровщина ЗМІ журналіст СБУ

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