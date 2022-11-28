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Нічний терор: окупанти накрили Дніпропетровщину «Градами»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічний терор: окупанти накрили Дніпропетровщину «Градами»
Окупанти щоночі гатять по мирних населених пунктах Дніпропетровщини
фото: Валентин Резніченко/Facebook

У мирні населені пункти прилетіли понад 30 снарядів

У ніч на 28 листопада російські окупанти знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Рашисти обстріляли з «Градів» та важкої артилерії три громади: Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську.

У мирні населені пункти прилетіли понад 30 снарядів. Минулося без постраждалих.

Деталі атак з’ясовуються.

Нагадаємо, триває 278-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу ворог завдав чотири ракетних удари по цивільних об’єктах в Розумівці Запорізької області та Мусіївці на Дніпропетровщині, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та мирних населених пунктах.

27 листопада Збройні сили України знищили три ворожі склади з боєприпасами на півдні України. Крім того, у Скадовську підтвердилося знищення ворожого командного пункту.

Читайте також: Де окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ: оцінка ISW
Теги: Дніпропетровщина обстріл війна окупанти росія

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