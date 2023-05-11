Обстріл Торецька: вже відомо про дев’ять поранених (фото)

Поранень різного ступеню тяжкості зазнали п’ятеро чоловіків та троє жінок

Внаслідок обстрілу Торецька російськими загарбниками поранень зазнали дев'ятеро громадян – розпочато досудове розслідування. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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«За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Окупанти здійснили обстріл із артилерії близько 13:00. Осколкове поранення отримав 65-річний місцевий мешканець.

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«Вже через дві години російська армія знову обстріляла цей населений пункт. Цього разу ймовірно з реактивної системи залпового вогню «Смерч». Снаряди окупантів поцілили по житловому кварталу. Поранень різного ступеню тяжкості зазнали п’ятеро чоловіків та троє жінок. Серед постраждалих є ціла родина – батьки та їх син», – додали в прокуратурі.

Також пошкоджено будинки, господарські споруди, гаражі та автомобіль.

Нагадаємо, триває 442-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито 39 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.